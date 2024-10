Contestazione e bombe carta all’allenamento dei bianconeri: è caos

Scoppia il caos durante l’allenamento dei bianconeri: pesante contestazione da parte dei tifosi, esplodono anche delle bombe carte

La situazione si è fatta davvero incandescente per il club bianconero che durante il suo allenamento si è visto contestato in maniera pesante dai suoi tifosi che hanno fatto anche esplodere delle bombe carta, scatenando il caos.

Dagli ultimi difficili mesi della passata stagione, culminata poi con una cocente retrocessione in Serie C, per l’Ascoli le cose stanno andando sempre peggio. Nell’ultimo weekend è arrivata un’altra deludente sconfitta interna per 1-0 contro il Perugia ed i bianconeri sono scivolati al sedicesimo posto in classifica con la miseria di soli 8 punti conquistati in 10 giornate, frutto di 2 pareggi e appena 2 vittorie.

Peggio della formazione ascolana hanno fatto solo Pineto, Spal, Milan Futuro e Legnago e non si vedono miglioramenti in capo, cosa che sta destando preoccupazione e tanta rabbia. Quella contro il Perugia è stata la quarta sconfitta consecutiva per un Ascoli che si è del tutto smarrito ed i tifosi bianconeri non ci hanno visto più, tanto che si sono presentati all’allenamento per svegliare la squadra con una pesantissima contestazione.

Ascoli, caos al Picchio Village: bianconeri pesantemente contestati

Come riportato dal Resto del Carlino, nella giornata di martedì le acque attorno al Picchio Village, centro sportivo dell’Ascoli, sono state agitatissime. Dopo l’ultima sconfitta patita contro il Perugia lo scorso sabato, i tifosi non ci hanno visto più ed attorno alle 14:30 di martedì si sono presentati nella struttura, dove al momento dovevano allenarsi alcune formazioni delle giovanili, scatenando il caos.

L’Ascoli è stato pesantemente contestato dai tifosi che hanno anche preso di mira alcuni dirigenti della società tra cui il dg Domenico Verdone e Nino Nosdeo, responsabile del settore giovanile. I due sono stati attaccati con insulti ed espressioni molto colorite, prima dell’intervento della sicurezza che ha scortato fuori dalla struttura questo gruppo di tifosi.

La contestazione, però, non si è fermata qui e durante la serata, quando c’era l’allenamento della formazione femminile ascolana, fuori dal Picchio Village sono esplose delle bombe carta che non hanno avuto, per fortuna, conseguenze. Tuttavia, quanto accaduto non può lasciare tranquillo l’Ascoli che sta attraversando un momento difficile dentro e fuori dal campo e la speranza è che la situazione non degeneri sotto questo punto di vista.

Nel frattempo, la società bianconera non si è lasciata intimorire dai tifosi e ha continuato a tirare dritto per la sua strada, confermando la propria fiducia in Domenico Di Carlo. Il tecnico siederà dunque in panchina per la sfida di domenica prossima contro il Pineto, scontro diretto importantissimo per l’Ascoli chiamato a fare risultato per rialzare la testa e calmare le acque.