“Fuori dai co…..i”: sono loro il problema del Milan

Il Milan ha dei problemi interni da risolvere e secondo un parere autorevole ci sarebbero dei responsabili precisi: l’annuncio gela tutti

I rossoneri stanno cercando faticosamente di rimettersi in carreggiata in Champions e la vittoria contro il Bruges, benché sofferta, è una boccata d’ossigeno. Di strada da fare ce n’è ancora molta e soprattutto bisogna estirpare un problema.

I primi tre punti in Champions League, conquistati a San Siro contro il Bruges, hanno allontanato delle sirene pericolose dalle parti di Milanello. I rossoneri di Fonseca erano riusciti con la stessa fatica a battere anche l’Udinese in campionato, riprendendo la corsa interrotta a Firenze. Le posizioni in entrambe le classifiche non sono di certo rosee e al momento sarebbe addirittura fuori dai play-off della coppa europea principale. Il tecnico portoghese deve fare i conti con diversi problemi, legati al gioco e ai risultati, con la spada di Damocle di un possibile esonero che pende sempre sulla sua testa.

Il gruppo per quanto possibile sembra essere ancora compatto attorno al proprio allenatore, anche se alcuni elementi non sembrano esprimersi proprio al massimo. Leao e Theo Hernandez, dalla famosa scena del cooling break dello Stadio Olimpico contro la Lazio, sono due corpi parzialmente estranei. Non sembrano perfettamente a loro agio in questo tipo di realtà e come rendimento sono al di sotto dei loro standard passati.

Cassano brutale nei confronti di Leao e Theo Hernandez: “Sono loro due i problemi del Milan”

A parlare della situazione di Leao e Theo è stato anche un grande ex come Antonio Cassano, protagonista con i rossoneri di una buona stagione nel 2011/2012. Il talento di Bari Vecchia ha detto la sua durante la trasmissione ‘Viva El Futbol‘, andata in onda sulla piattaforma Twitch.

Per Cassano: “Leao è un problema. Non sa calciare in porta, non sa cosa significa saper giocare a calcio”. Poi aggiunge: “Anche Theo Hernandez è un problema. Vuole andare via? Vuole più soldi?“.

Per Fonseca è urgente trovare una soluzione a questi aspetti. Cassano diventa poi ancora più incisivo con le parole: “Leao se diventi decisivo bene, se no, fuori dai co***oni, quella è la panchina. Theo se c’è un problema lo risolviamo, se no quella è la porta”. Per ora la società rossonera non sembra essere stata così drastica ma di certo questo monito prende in esame anche la sensazione di tanti tifosi del Diavolo.