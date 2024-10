Inter-Juve è già iniziata: Giuntoli l’ha fatto di nuovo

Il confronto tra l’Inter e la Juventus è già scattato. Giuntoli si muove per battere la concorrenza nerazzurra: scontro sul mercato.

Da parte, la voglia di dare continuità alla vittoria ottenuta ieri ai danni dello Young Boys. Dall’altra, la necessità di mettere subito alle spalle l’inaspettata quanto dolorosa sconfitta rimediata per mano dello Stoccarda. Sono giorni di attesa per Inter e Juventus, protagoniste annunciate del big match in programma domenica allo stadio “Meazza” nell’ambito della nona giornata della Serie A. Gli umori, nei due ambienti, non potrebbero essere più differenti ed entrambe le squadre, nell’occasione, cercheranno di fare bottino pieno così da frustrare le ambizioni di gloria della rivale.

Il confronto tra le due società proseguirà nelle settimane successive per poi di nuovo intensificarsi a gennaio, alla riapertura del mercato. Sia i nerazzurri che la Vecchia Signora, infatti, hanno messo nel mirino uno dei principali talenti in rampa di lancio del campionato: parliamo di Adrian Berbabé, principale costruttore e faro illuminante della manovra del Parma. Il 23enne, cresciuto nel Barcellona e nel Manchester City, dopo un’ottima stagione in Serie B si sta consacrando ad alti livelli.

Titolare inamovibile nello schieramento tattico di Fabio Pecchia, il classe 2001 è abile sia in fase di recupero del pallone che in impostazione. Qualità e quantità, al servizio dei compagni. Nonostante non sia ancora riuscito a fornire contributi in zona offensiva (zero gol e assist), lo spagnolo si è fatto notare a suon di prestazioni convincenti e giocate di pura tecnica. Inoltre, è in grado di ricoprire diverse posizioni all’interno del rettangolo di gioco: di professione regista, all’occorrenza può essere impiegato anche nel ruolo di trequartista. Una duttilità che lo ha fatto diventare l’oggetto del desiderio di Giuseppe Marotta e Cristiano Giuntoli.

Juventus, già lanciato il guanto di sfida all’Inter: Giuntoli lo ha fatto di nuovo

Tra i due, in pole position attualmente risulta esserci il direttore sportivo juventino il quale, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, lo considera addirittura un “obiettivo primario”. Il manager, intenzionato a potenziare ulteriormente il reparto di centrocampo, a breve proverà quindi a farsi avanti al fine di gettare le basi della trattativa per poi concretizzarla in estate.

La strategia è chiara: agire subito, in modo tale da battere la concorrenza dell’Inter, iscrittasi alla corsa a causa della mancata crescita (almeno finora) di Kristjan Asllani poco convincente nelle volte in cui è stato mandato in campo da Simone Inzaghi. Il derby d’Italia è appena agli inizi. Lo scontro, durante la stagione, sarà totale.