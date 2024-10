La sconfitta stavolta è stata fatale: esonero ufficiale

Decisione presa in diretta da parte del presidente: fatale l’ultima pesante sconfitta subita in casa

In giro per l’Europa, almeno per il momento, non sono tantissimi gli esoneri ai danni di allenatori che hanno cominciato male questa stagione. In Italia ne abbiamo qualche esempio, ma negli altri campionati, soprattutto le grandi squadre, stanno ancora continuando con la guida tecnica di inizio stagione.

Un recente esempio arriva però alla Ligue 1, il massimo campionato franose, dove nelle ultime ore è arrivato un esonero sicuramente non inaspettato, ma sorprendente per come è stato attuato dal presidente, in questo caso Laurent Nicollin, numero uno del Montpellier.

Le cose nel club campione di Francia nel 2012 non vanno benissimo: ultimo posto in classifica a pari punti con l’Angers e a meno due da Le Havre. Una crisi che praticamente va avanti dall’anno scorso e per queste ragioni il presidente Nicollin ha preso la decisione di dare il benservito al tecnico Michel Der Zakarian.

Montpellier in crisi: Der Zakarian esonerato, arriva Gasset

Un 5 a 0 senza appello ha concluso l’esperienza di Michel Der Zakarian sulla panchina dei francesi. La notizia di per se è una grande batosta, nulla ha potuto la squadra contro un Olympique Marsiglia in grande forma e in fiducia.

A seguito del bruciante ko, subito tra l’altro tra le proprie mura, il presidente Nicollin ai microfoni di Dazn Francia ha comunicato con brevi parole l’esonero del tecnico armeno. “Stasera mi sono sentito costretto a porre fine alla nostra collaborazione“, ha detto il presidente del Montpellier comunicando all’ex Nantes e Brest la sua decisione.

Der Zakarian paga la bellezza di sei sconfitte in appena otto partite e se ne va con il broncio per aver gettato al vento l’opportunità di allenare una squadra comunque illustre. La decisione del presidente del Montpellier, soprattutto in Francia, ha destato molto rumore: mai infatti si era visto un esonero in diretta ai danni di un allenatore considerato fino a pochi mesi fa quello della rinascita.

Al posto dell’ex difensore è arrivato l’ex Marsiglia Jean-Louis Gasset, in passato centrocampista del Montpellier come ricordato dallo stesso club nel comunicato ufficiale: “Il presidente Laurent Nicollin ha nominato Jean-Louis Gasset allenatore dell’MHSC. Figlio di Bernard Gasset, che ha fondato il club insieme al presidente Louis Nicollin, ed ex giocatore del club (263 partite giocate con il Pailladin), Jean-Louis ha l’MHSC nel sangue“.