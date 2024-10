Missione rossonera per la Juve: blitz allo stadio

La Juventus tenta un super colpo per il prossimo mercato: blitz allo stadio, nel mirino il campione rossonero

Ottobre è quasi un ricordo, novembre sta per avvicinarsi e ormai alla finestra di mercato invernale non manca molto. Una finestra di mercato che vedrà, con tutta probabilità, la Juventus molto attiva. Lo ha confermato, senza troppi giri di parole, lo stesso Football Director bianconero, Cristiano Giuntoli, prima della sfida di Champions con lo Stoccarda. Il club ha dei piani per gennaio, e tra gli obiettivi principali resta sicuramente l’arrivo di un difensore che possa sostituire l’infortunato Bremer nel resto della stagione. Un obiettivo reale, concreto, e per alcune fonti già individuato in un talento a tinte rossonere.

Il blitz è pronto. Non siamo ancora nelle fasi di chiusura della trattativa, ma a quanto sembra la Juventus potrebbe fare sul serio per il difensore rossonero e sarebbe pronta a rompere gli indugi. Stando alle ultime notizie, il club bianconero avrebbe nelle ultime partite inviato infatti degli emissari per studiare più da vicino il calciatore, a conferma di quanto l’interesse sia vivo e concreto.

D’altronde, lo stop occorso a Bremer è di un’entità tale da dover portare urgentemente a correre ai ripari, e Giuntoli sa bene che per sostituire un top player come il brasiliano è necessario, più che tentare una scommessa o un azzardo, puntare su un calciatore di sicura affidabilità. Ed è per questo che il profilo individuato negli ultimi giorni potrebbe rappresentare per il club il nome ideale per costi, rendimento e anche prospettiva.

Giuntoli mette gli occhi sul talento rossonero: blitz Juventus, affare per gennaio

Da un rossonero a un altro. Se a giugno Giuntoli si è rivelato più che lungimirante nel portare a Torino un milanista come Pierre Kalulu, stavolta avrebbe deciso di tentare un affondo per un altro grande rossonero, ma dal Brasile. A quanto trapela dalla stampa locale, il vero sostituto di Bremer potrebbe infatti arrivare dal Flamengo.

Stando a quanto riferito da André Hernan, editorialista di De Primeira, emissari del club bianconero sarebbero stati avvistati alla Neo Quimica Arena per assistere a una partita del club rossonero, con un interesse particolare: ammirare da vicino le prestazioni del difensore Léo Ortiz.

Classe 1996, figlio d’arte (suo padre era un giocatore di calcio a 5, campione del mondo nel 1992) nativo di Porto Alegre, cresciuto all’Internacional ma con un passaggio anche al Bragantno, Ortiz è da tempo nel mirino di Giuntoli. La stima del direttore sportivo bianconero nei suoi confronti risale già a diversi anni fa, e anche per questo motivo non sorprende che il primo nome sulla sua lista per sostituire Bremer sia stato proprio il difensore brasiliano, giocatore roccioso, aggressivo ma anche tecnicamente dotato.

Al momento comunque non sarebbe ancora stata presentata alcuna offerta da parte del club bianconero al Flamengo. La sensazione è che si attenderà ancora di trovare l’accordo con il giocatore e il suo entourage, con cui ci sarebbero invece stati già dei contatti. Tutto fa pensare che il vero grande obiettivo per gennaio della Juventus possa essere proprio Ortiz, per la gioia probabilmente dello stesso Thiago Motta, consapevole di non poter mantenere alto il livello di competitività della squadra fino a giugno senza un ulteriore innesto nella retroguardia bianconera.