Addio eccellente prima del colpo: Chiesa in Serie A

Chiesa, come ammesso dal tecnico Slot, sta faticando ad adattarsi ai ritmi della Premier League. Possibile il suo ritorno in Serie A.

Non è partita nel migliore dei modi l’avventura in Inghilterra di Federico Chiesa. Il 27enne, dopo essersi messo alle spalle la Juventus, sperava di potersi rilanciare al Liverpool e tornare così ai livelli qualitativi toccati nell’anno dell’Europeo vinto con l’Italia. Finora, però, la scelta di accettare la corte dei Reds si è rivelata avara di soddisfazioni: il tecnico Arne Slot, infatti, lo considera una riserva e distante ancora dalla condizione fisica necessaria per conquistarsi una maglia da titolare.

Il tecnico olandese ha parlato di lui martedì, nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League poi vinto ai danni del Lipsia. Nell’occasione Slot ha fatto il punto della situazione spiegando che il classe 1997 non è ancora riuscito ad adattarsi ai ritmi richiesti per giocare in Premier League anche a causa degli ormai soliti problemi fisici che gli impediscono di allenarsi regolarmente. Il club, che a fine agosto ha speso 12 milioni più 3 di bonus per acquistarlo dalla Vecchia Signora, si aspettava di più tuttavia non ha perso le speranze e conta di vederlo al top nel giro di qualche settimana.

Tutto, quindi, dipenderà da Chiesa che, fin qui, ha messo a referto appena 3 presenze di cui una in campionato, una in Champions e una in Coppa di Lega per un totale di 78 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Un bottino negativo che potrebbe portare ad un clamoroso addio già a gennaio, nel caso in cui le esclusioni dalla formazione iniziale ed i mancati impieghi dovessero proseguire. Due squadre italiane, nel frattempo, hanno iniziato a monitorare la sua vicenda piazzandosi alla finestra.

Chiesa, possibile l’addio al Liverpool: l’ex Juve può tornare in Serie A

Parliamo della Roma e del Milan, intenzionate ad intervenire durante il mercato invernale e a rafforzare le rispettive rose. I giallorossi avevano cercato di ingaggiarlo in estate ma Chiesa, nella circostanza, aveva tentennato spingendo così i capitolini a virare con decisione su Matias Soulé. L’interesse nei suoi confronti, in ogni caso, resta vivo: da qui l’idea di rifarsi avanti, alla luce della prolungata crisi attraversata da Stephan El Shaarawy (a secco nelle 6 partite affrontate).

Sulle tracce dell’ex Fiorentina risulta esserci pure i rossoneri, pronti a regalare a Paulo Fonseca un rinforzo da destinare al reparto offensivo. In entrambe le squadre Chiesa avrebbe la possibilità di giocare in maniera costante e competere ad alti livelli. Non è pertanto da escludere che il Liverpool decida di privarsi di lui a titolo temporaneo fino al termine della stagione, così da riaverlo tirato a lucido in estate. Il futuro del giocatore è tutto da scrivere.