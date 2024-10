Clamoroso, Ibrahimovic lascia il Milan e il mondo del calcio

Il Milan non sarà più la casa di Zlatan Ibrahimovic, l’ex centravanti ha deciso di cambiare tutto: che sorpresa per i tifosi.

Esattamente durante l’estate del 2023, al termine del suo contratto con il Milan, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di smetterla con il calcio giocato. Addio al campo per l’ex centravanti svedese che poco tempo dopo ha trovato una nuova sistemazione, oggi è Senior Advisor per il club rossonero.

Questo significa che si occupa di diverse situazioni, alcune ancora legate al terreno di gioco. Tuttavia, il futuro di Ibra sembra proprio che riserverà ancora diverse sorprese. Nuovo addio in vista per il campione che appare pronto a prendere in mano la sua carriera per voltare nuovamente pagina. Al bomber è arrivata una proposta davvero difficile da rifiutare.

Tempo fa aveva detto che gli sarebbe piaciuto debuttare nel mondo del cinema, magari come cattivo nei film dei James Bond, ma per il momento rimane solo una fantasia. Ibrahimovic, piuttosto, potrebbe tornare protagonista nello sport.

Ibrahimovic, addio al Milan: svolta inattesa per il campione

Non come Francesco Totti, che ha recentemente spiazzato tutti dicendo che potrebbe tornare a giocare a calcio, ma più alla Wayne Rooney. Il suo ex compagno ai tempi del Manchester United oggi fa l’allenatore ma tempo fa accettò di fare il proprio esordio nel mondo del pugilato. Destino che potrebbe dunque essere lo stesso anche per Ibrahimovic che è già stato contattato dalla Misfits Boxing.

Si tratta di una associazione fonda da alcuni youtuber che ha il compito di dare spettacolo sul ring facendo scontrare personaggi appartenenti a mondi diversi. In passato, infatti, Rooney ha avuto modo di affrontare a suon di pugni alcune star del web. E, da quel che emerge, Ibra potrebbe presto fare lo stesso. Mams Taylor, il numero uno della Misfits Boxing, ha detto di aver già sentito personalmente l’ex centravanti rossonero e di aver ricevuto risposte positive da parte sua.

Insomma, Ibra potrebbe salutare il Milan per dedicarsi a questa nuova avventura. D’altronde non è la prima volta che l’ex rossonero decide di mettersi in gioco, basti pensare a quando salì sul palco del Teatro Ariston in qualità di conduttore del Festival di Sanremo. Quando c’è da mettersi in gioco Ibra è sempre pronto a dire la sua, questa volta può farlo allacciandosi i guantoni. Facile per lui che è cintura nera di taekwondo.