Clamoroso, Tonali torna al Milan: ecco la richiesta del Newcastle

Poco più di un anno fa Sandro Tonali è passato dal Milan al Newcastle ma ora può tornare indietro: operazione clamorosa dei rossoneri.

Stagione da protagonista per Sandro Tonali che il primo settembre scorso è ufficialmente tornato in campo dopo la lunga squalifica legata al calcio scommesse. Poco più di 20 minuti giocati contro il Tottenham per il centrocampista della Nazionale che con il passare delle settimane ha riconquistato il proprio posto da titolare.

Sia a bordo della società bianconera che all’interno della Nazionale, non per niente il classe 2000 è ancora una dei registi più apprezzati dal panorama europeo. Non solo per i club più blasonati del continente ma anche per il Milan, squadra che ha avuto il piacere di crescerlo fino a fare di lui un calciatore del valore di oltre 60 milioni di euro. Era luglio del 2023 quando i meneghini cedettero il suo cartellino, per la somma complessiva di 64 milioni, agli inglesi.

Oggi, però, il futuro di Tonali sembra nuovamente tutto da scrivere. Secondo diverse fonti, infatti, i rossoneri avrebbero una certa nostalgia del loro ex talento e sarebbero ben lieti di trovare un’intesa per farlo tornare a Milanello. Per il Newcastle la cessione non sembra così impossibile.

L’avventura al Newcastle è già finita, il Milan vuole Tonali: tutti i dettagli

Il problema più grande potrebbe riguardare l’ingaggio visto Tonali in Premier League guadagna circa 8 milioni netti a stagione. Somma che il Milan non sembra voler spendere per il suo stipendio. Tuttavia, anche per il centrocampista i rossoneri rappresentano una seconda casa e qualora dovesse esserci l’intesa tra le parti, il calciatore sarebbe pronto anche ad abbassare le proprie richieste.

A proposito di richieste, i bianconeri sembrerebbero pronti ad accontentare Tonali lasciandolo partire già l’estate prossima ma ad una condizione: non vogliono perdere l’investimento fatto. Per questo il Milan potrà sì acquistarlo ma dovrà sborsare circa 60 milioni di euro. Soldi che potrebbero entrare da una qualche cessione illustre, i candidati principali ad andare via rimangono Rafael Leao e Theo Hernandez.

In tutto ciò il Milan deve ancora incassare altri 6 milioni dalla trattativa ai quali, in caso di cessione ad un altro club, va aggiunto il 10% sulla futura rivendita. Insomma, gli estremi per trovare l’accordo definitivo sembrerebbero esserci tutti. I meneghini continuano a valutare la situazione sperando di poter riportare in Serie A uno dei migliori talenti del calcio italiano.