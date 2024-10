Inzaghi ha tradito l’Inter: accordo prima della Juve

Il futuro di Simone Inzaghi sotto i riflettori: prima della Juve l’accordo, così il mister ha tradito clamorosamente l’Inter

Si viaggia spediti verso quello che, a mani basse, è uno dei big match più attesi della stagione. Inter-Juventus dirà tanto sulle ambizioni Scudetto dei bianconeri che, nel Derby d’Italia, proveranno a mettere in difficoltà i campioni d’Italia in carica. Un duello che a distanza ha già regalato non poche sorprese.

Sorprese che al di là del campo potrebbero arrivare molto presto in sede di mercato e riguardare uno dei due allenatori: in questo caso si parla di Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza, nel triennio alla guida dell’Inter, ha saputo imprimere un’identità forte ai suoi ragazzi arrivando a diversi importanti successi. L’ultimo, quello che rimarrà decisamente scritto a fuoco nella storia nerazzurra, è legato alla seconda stella. Un percorso quello di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter che – almeno stando al contratto in essere – durerà fino al 30 giugno 2026.

Lo scorso luglio Beppe Marotta ha spinto il piede sull’acceleratore per blindare Inzaghi, offrendogli anche uno stipendio importantissimo da 6,5 milioni di euro a stagione. Nonostante ciò, pare proprio che l’allenatore possa presto ambire a cifre ben più elevate. Si è parlato spesso e volentieri di come Inzaghi sia apprezzatissimo all’estero, specie in Premier League.

Il calcio proposto alla guida dell’Inter ha incantato spesso e volentieri in Champions League dove i nerazzurri hanno sfiorato la coppa poco meno di un anno e mezzo fa. Adesso, però, Inzaghi sembrerebbe definitivamente pronto a tradire il club di Oaktree, con una proposta sul tavolo recapitata all’entourage dell’allenatore. E Inzaghi avrebbe già accettato: uno scenario clamoroso.

Inzaghi, addio Inter: ha già accettato l’offerta

In questi giorni i media inglesi si sono trovati concordi sul fatto che al termine dell’attuale stagione Simone Inzaghi possa, effettivamente, sbarcare in Premier League. Il Manchester United fa sul serio da diverse settimane: ed è fuori discussione che la proposta dei vertici dei ‘Red Devils’ sia semplicemente irrinunciabili.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media inglesi, Simone Inzaghi avrebbe già dato il suo benestare ad allenare il Manchester United nella stagione 2025/26. Il lavoro di ten Hag ha deluso tutti all’Old Trafford e il tecnico di Piacenza viene visto come l’uomo giusto per rilanciare il progetto dei ‘Red Devils’. Dettagli incredibili quella della potenziale operazione, con le cifre in ballo che non possono non aver allettato lo stesso Inzaghi. Il Manchester United offrirà un budget quasi illimitato per la prossima sessione estiva di calciomercato mentre al tecnico verrà garantito uno stipendio quasi fuori mercato per i prossimi tre anni.

Inzaghi avrebbe avuto già due colloqui avvenuti in videoconferenza con il board del Manchester United. Da lì in poi, il sì definitivo al club inglese. Il 48enne emiliano, salvo clamorosi colpi di scena, è quindi destinato a lasciare l’Inter per approdare in Premier League. I media inglesi sono certi: Inzaghi avrebbe già deciso di lasciare l’Inter per il Manchester United.