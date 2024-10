Juventus accerchiata: se ne va a Milano

La Juventus sembrava in prima fila per il giocatore ma ora si ritrova accerchiata: i rumors parlano di un trasferimento a Milano.

La Juventus di Thiago Motta sta cercando di trovare una certa continuità di rendimento in campo. Finora i bianconeri sono stati un po’ altalenanti, regalando sia prestazioni molto positive che prove davvero deludenti (come l’ultima in Champions contro lo Stoccarda). La Juve è ora attesa dal big match contro l’Inter: una partita che dirà molto anche sulle ambizioni scudetto della truppa di Motta.

Nel frattempo i vertici bianconeri continuano a lavorare senza sosta sul mercato. L’obiettivo della società è noto ormai da tempo: la strategia è quella della ‘linea verde’, pienamente sposata anche dall’ex allenatore del Bologna che ha già avuto modo di lanciare in campo alcuni giovani come Savona, Mbangula e Rouhi.

Non a caso in questi giorni è circolata la voce che vuole la Juve molto interessata a un gioiello del Parma che si sta mettendo in luce anche in Serie A. Stiamo parlando di Adrian Bernabé, 23 anni, centrocampista spagnolo dotato di grande qualità tecnica e un’ottima visione di gioco. Il classe 2001 è stato uno degli artefici della promozione in Serie A dei ducali (35 presenze e 8 reti) e anche in questa stagione sta confermando tutto il suo potenziale.

Juventus spalle al muro: prende il volo per Milano

Una crescita, quella del giovane iberico, che ha ovviamente richiamato l’attenzione di molti club italiani ed esteri. In prima fila sembra esserci proprio la Juventus, anche se Giuntoli dovrà fare molta attenzione alla concorrenza. Il giornalista turco Ekrem Konur, esperto di calciomercato, ha infatti svelato su X che oltre ai bianconeri ci sono anche Milan e Inter sul talento del Parma.

E’ sempre Konur a sottolineare che Bernabé è molto seguito e apprezzato non solo per le sue doti da regista, ma anche per la sua spiccata versatilità. Il giovane calciatore spagnolo può infatti ricoprire più ruoli del centrocampo, passando senza problemi dalla mezzala al trequartista. Proprio questa duttilità piace molto a Milan e Inter, che stanno ragionando sulla possibilità di beffare la Juventus e assicurarsi il gioiello oggi alla corte di Pecchia.

La Juventus si ritrova quindi accerchiata dalle storiche rivali che stanno lavorando per portare Bernabé a Milano. Difficilmente il Parma si accontenterà di un’offerta inferiore ai 20 milioni di euro.