Dal Milan alla Roma: addio anticipato

Il Milan e la Roma hanno cominciato a riflettere in vista della sessione invernale del mercato. Pronto il duello tra le due big.

Si preannuncia fondamentale, per Milan e Roma, il mercato di riparazione. I club, infatti, in estate erano convinti di aver assemblato rose competitive in grado di fare la voce grossa sia in Italia che in Europa. I risultati ottenuti fin qui, invece, non hanno rispettato le aspettative: diverse le criticità emerse (tra rendimenti deludenti dei nuovi arrivati e vari infortuni), che hanno obbligato le due società a rimettersi a caccia di adeguati rinforzi da ingaggiare a gennaio.

Nel mirino di entrambe, stando a quanto riportato da ‘AsRomaLive’, è finita una vecchia conoscenza della Serie A. Parliamo di Ola Aina, attualmente in forza al Nottingham Forest. L’ex Torino, in questa stagione, è diventato una colonna portante della formazione allenata da Nuno Espirito Santo che, nelle 9 gare affrontate in Premier League, lo ha sempre schierato titolare. Il suo futuro è tutto da scrivere: il contratto che lo lega agli inglesi scade il 30 giugno 2025 e, almeno finora, le parti non sono riuscite a trovare la quadra sul rinnovo.

Le interlocuzioni proseguiranno, con la dirigenza che non ha perso le speranze di riuscire a convincerlo a restare. Il 28enne, dal canto suo, ha cominciato a guardarsi intorno senza escludere la possibilità di lasciare la sua attuale squadra e mettersi alla prova in contesti differenti. Il rientro in Italia, in tal senso, rappresenta uno scenario concreto. La Roma da tempo si è iscritta alla corsa, reputandolo un cursore di fascia in grado di fornire maggiori garanzie rispetto agli altri esterni attualmente presenti nella rosa giallorossa.

La Roma ed il Milan pronte all’assalto: l’addio è anticipato

Samuel Dahl e Saud Abdelhamid, ad esempio, sono ai margini del progetto mentre Nicola Zalewski e Zeki Celik non convincono (il gol di Lautaro Martinez è nato dall’errore in impostazione del polacco e dalla mancata copertura del polacco). A peggiorare ulteriormente il quadro è la personale crisi vissuta da Stephan El Sharaawy, ancora alla ricerca del primo goal stagionale. Da qui l’idea del direttore sportivo Florent Ghisolfi di sondare la pista che conduce ad Aina. Per riuscire ad ingaggiarlo, però, il manager francese dovrà riuscire a battere la concorrenza del Milan, che nel nigeriano vede il potenziale sostituto di Davide Calabria.

Il capitano, come noto, è legato ai colori rossoneri per altri 8 mesi e le probabilità che venga celebrato un nuovo matrimonio sono ridotte al lumicino. Un concorrente temibile, che Ghisolfi tenterà di battere anticipando l’operazione ad inizio anno. Al Nottingham verrà offerto un conguaglio economico: ora resta da vedere quale sarà la risposta dei diretti interessati.