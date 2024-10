Inter devastata: pagano la clausola e se ne va

Cessione illustre in arrivo per l’Inter, nerazzurri beffati dalla clausola: fissato il prezzo del cartellino.

Tutto pronto per il ritorno in campo dell’Inter che tra poche ore sfiderà la Juventus in un match che ha già il sapore dello scudetto. La stagione è ancora lunga ma vincere il primo derby d’Italia dell’anno darebbe ad uno dei due club uno slancio certamente significativo. I nerazzurri, che in questo periodo sono tornati a pensare al calciomercato, sperano di far valere il fattore campo.

Fare di San Siro un fortino vuol dire avere un alleato in più per la lotta al vertice. In attesa di sapere quale sarà il responso definitivo del campo, la società meneghina è tornata a pensare al proprio futuro: cessione illustre in vista per l’Inter che potrebbe essere presto costretta a salutare uno dei suoi migliori giocatori. Tutta colpa della clausola rescissoria.

In Europa tutti si sono accorti delle sue qualità ma sono stati i nerazzurri, con in primis Simone Inzaghi, a fare di lui uno dei calciatori più appetibili del continente. Fino a qualche stagione fa il suo prezzo era decisamente sotto mercato, basti pensare a quanto è costato ai meneghini, ma ora il cartellino si è impennato e questa può essere di certo una buona notizia per le casse del club.

Inter addio, la Big paga la clausola: ecco quanto costa

Nel 2023 l’Inter ha piazzato il colpo dell’anno andando a prendere Marcus Thuram dal Borussia Monchengladbach. Contratto in scadenza e nessun rinnovo per l’attaccante francese che senza troppi dubbi ha deciso di conoscere la Serie A più da vicino. Con Inzaghi, poi, ha smesso di essere un attaccante esterno ed è diventato una seconda punta da doppia cifra in campionato.

Ben 13 goal e 13 assist per il figlio d’arte alla sua prima esperienza nel campionato italiano. Numeri che fanno certamente gola alle big d’Europa, in primis al Paris Saint Germain che è da mesi alla ricerca di un nuovo attaccante e che potrebbe dunque gettarsi proprio sul talento interista. Quando è atterrato a Milano Thuram ha firmato fino al 2028 ma c’è una clausola che può liberarlo prima: per farlo basterà sborsare 85 milioni di euro.

Somma certamente importante ma non eccessiva per un club come il PSG. Di recente, ai microfoni di Calciomercato.it, è intervenuto il talent scout Michele Fratini che potrebbe presto iniziare la sua avventura nella capitale francese. Il PSG ha bisogno di costruire un nuovo ciclo e spera di farlo soprattutto attraverso i giovani talenti. Alcuni da affermare e altri, come Thuram, già affermati. In estate italiani e francesi potrebbero dare il via alla trattativa.