La clausola condanna la Juve: Vlahovic subito via

Dusan Vlahovic via dalla Juventus a gennaio, uno scenario possibile: l’intreccio di calciomercato con la clausola che inguaia i bianconeri

Per la Juventus, c’è da reagire prontamente al primo ko stagionale, quello maturato con lo Stoccarda in Champions League, in cui i bianconeri hanno mostrato passi indietro dal punto di vista del gioco. L’occasione per rifarsi è di quelle importanti e ghiotte, ma anche assai probanti. Thiago Motta e soci devono rendere visita all’Inter, in un derby d’Italia come sempre molto intrigante ma che stavolta darà probabilmente risposte assai significative sulla crescita della ‘nuova’ Juventus.

Le assenze, per la Juventus, sono di certo un problema e Thiago Motta deve appoggiarsi ad alcuni riferimenti su tutti. Come Dusan Vlahovic, che nonostante alti e bassi sta provando a dare il suo contributo e ha comunque messo insieme fin qui sette reti stagionali, dimostrando di avere il potenziale per poter fare da trascinatore. A San Siro, tutto l’ambiente bianconero spera che per lui possa essere una serata particolarmente ispirata e carica di gloria. Intanto, però, tiene banco il futuro del serbo.

Le prestazioni di Vlahovic saranno fondamentali per provare a spingere i bianconeri verso il raggiungimento dei loro obiettivi, ma, al tempo stesso, chiariranno anche quale potrà essere il percorso dell’attaccante con il club. C’è un rinnovo di contratto non facile, sullo sfondo, con le parti che nei prossimi mesi dovranno cercare una quadra. Qualora intesa non dovesse esserci sulle cifre del nuovo accordo, che la Juventus, va ricordato, vorrebbe al ribasso rispetto alle cifre attuali, l’addio sarebbe inevitabile. Ma potrebbe addirittura essere anticipato a gennaio, per via di un particolare intreccio di mercato.

Vlahovic, assalto a gennaio: l’Arsenal lo porta via alla Juventus, ecco come

Gli estimatori a Vlahovic non mancano di certo e tra di loro c’è l’Arsenal che fa particolarmente sul serio. I ‘Gunners’ seguono da tempo il serbo e si preparano all’assalto definitivo.

Non l’unico obiettivo dei londinesi di Arteta, Vlahovic, ma per quanto riguarda gli altri la strada è in salita. Con la clausola rescissoria di Sesko che rappresenta un problema e l’assalto allo sloveno che, secondo ‘Caughtoffside’, andrà rimandato probabilmente all’estate. Ecco perché per acquistare un attaccante a gennaio potrebbe essere più ‘facile’ puntare su Vlahovic, con una cifra da circa 60 milioni di euro che risulterebbe più accessibile per l’Arsenal.