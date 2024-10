L’ex Napoli pronto a dire sì: ritorno a sorpresa in Serie A

Un ex Napoli può tornare a giocare in Serie A. Un club in difficoltà lo ha messo nel mirino: il colpo è possibile.

Sono già in fermento le squadre della Serie A, in vista della sessione invernale del mercato. Alcune, come ad esempio la Juventus ed il Milan, puntano a piazzare diversi colpi in entrata così da sanare le criticità emerse in queste settimane e aumentare la competitività delle rispettive rose. Altre invece, è il caso dell’Inter, interverranno soltanto nel caso in cui dovesse materializzarsi una particolare quanto irrinunciabile occasione. Qualcuna, infine, non vuole attendere gennaio per rafforzarsi.

Parliamo del Genoa, pronto ad ingaggiare uno svincolato per far fronte alle tante assenze nel reparto offensivo. Dopo aver perduto Ruslan Malinovskyi (rientrerà solo nel 2025), Alberto Gilardino nelle ultime gare è stato costretto a fare a meno pure di Vitinha, Junior Messias e Caleb Ekuban. Forfait pesanti, che hanno ridotto al lumicino le opzioni di scelta in attacco. A disposizione sono rimasti Andrea Pinamonti ed il giovane Jeff Ekhator: troppo poco, per puntare alla salvezza ed evitare la retrocessione. Da qui l’idea della dirigenza di attivare il casting finalizzato ad individuare l’adeguato innesto da portare nella Città della Lanterna.

Il primo profilo sondato è stato quello di Mario Balotelli, con il quale i contatti sono proseguiti in maniera costante. L’ex Adana Demirspor ha accettato il contratto annuale da 250 mila euro messo sul piatto tuttavia l’accordo non è stato chiuso. Il motivo è da ricercare nel fatto che la società si è presa ulteriore tempo per riflettere e vagliare altri possibili nomi. Nel mirino, di conseguenza, è finito un ex giocatore del Napoli a cui farebbe molto piacere tornare a giocare nel campionato italiano.

Serie A, un ex Napoli pronto a tornare: lo vuole un club

Si tratta, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Il Secolo XIX’, di Adam Ounas rimasto senza squadra in seguito all’addio al Lille che lo scorso 30 giugno ha preferito non proporgli il rinnovo lasciandolo libero di trovarsi una sistemazione alternativa. Il 27enne nella passata stagione è andato a corrente alternata, siglando appena 2 reti in 26 presenze complessive. Un bottino deludente, che ha spinto i transalpini a prendere la decisione di non confermarlo.

Il Genoa, dal canto suo, sta pensando di dargli una chance. Conosce bene il torneo ed inoltre possiede quella qualità offensiva di cui avrebbe bisogno la formazione di Gilardino. La strada alternativa conduce all’ex bomber del Bayern Monaco Eric Maxim Choupo-Mouting. Sono ore di riflessione negli uffici rossoblù: una decisione definitiva è attesa a stretto giro di posta.