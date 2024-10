Torna in Premier a gennaio: ecco il primo acquisto del Milan

Il calciomercato di gennaio sancirà una nuova svolta per il Milan: per un calciatore che va ce n’è uno pronto a vestire rossonero.

Niente fine settimana di campionato per il Milan che ha visto la gara con il Bologna, che si doveva giocare al Renato Dall’Ara, venir ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Certamente un duro colpo per entrambi i club che si sarebbero volentieri affrontati in un match in grado di offrire diversi spunti interessanti.

Invece sarà per la prossima volta. Oggi, dunque, il club rossonero può tornare a pensare ai propri affari, soprattutto in vista della riapertura del calciomercato alla quale non manca di certo molto. Novembre è alle porte e in men che non si dica arriverà l’anno nuovo, il 2025 porterà con sé anche la riapertura dei mercati e quello sarà un periodo sicuramente da sfruttare per il Diavolo.

Sia in uscita, qualche giocatore sembra definitivamente fuori dal progetto e in inverno c’è chi potrebbe preparare i bagagli, ma anche e forse soprattutto in entrata visto che ci sono alcuni reparti dove il Milan sembra piuttosto scoperto. C’è un nome che sembra piacere particolarmente al club.

Calciomercato Milan, a gennaio cambia tutto: ecco chi va e chi viene

Ad aver fatto il punto della situazione è stato il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi che, nell’analizzare il Milan, ha individuato un giocatore particolarmente fuori dagli schermi. Sotto le indicazioni di mister Paulo Fonseca sembra si stia smarrendo del tutto ed è per questo che a gennaio potrebbe essere ceduto, il profilo attenzionato è quello di Ruben Loftus-Cheek.

Se è nostalgia della Premier League non è facile dirlo adesso ma secondo l’esperto giornalista in Inghilterra più di qualche club sarebbe felice di riabbracciarlo. In pole position potrebbero esserci Brighton ma anche West Ham. Ma attenzione, perché i meneghini sono disposti a lasciarlo partire ma solo a titolo definitivo. Niente prestito in vista per il classe 1996 ex Chelsea.

L’addio a titolo temporaneo è da escludere visto che nella linea mediana il Milan è un po’ a corto di elementi. Per questo motivo, cessione o no, ha poi proseguito Guidi, a gennaio i rossoneri si occuperanno anche del mercato in entrata e cercheranno di consegnare nelle mani del mister un centrocampista in più. Tra i nomi preferiti dall’area scouting c’è quello del 2003 del Red Bull Salisburgo Lucas Gourna-Douath.