Chiesa torna in Serie A: il Liverpool ha deciso

L’avventura di Federico Chiesa in Premier League non decolla: l’ex Juventus pensa ad un ritorno in Serie A.

Nuovo ciclo per il Liverpool che in estate ha salutato Jurgen Klopp e ha ufficialmente iniziato un nuovo capitolo con Arne Slot in panchina. Per i Reds le difficoltà potevano essere diverse e invece i risultati li stanno premiando. 2-2 contro l’Arsenal domenica e secondo posto blindato. Altro che anno zero per il club che sta godendo di una classifica e di risultati certamente degni di nota. Tuttavia, se in tutto ciò c’è una nota stonata quella risponde probabilmente al nome di Federico Chiesa.

La telenovela tra l’esterno classe 1997 e la Juventus la ricordano pressoché tutti. Il calciatore si è impuntato di voler andare via e i bianconeri si sono messi alla ricerca della migliore sistemazione. Inizialmente sembrava dovesse rimanere in Serie A e invece alla fine a puntare su di lui è stato proprio il Liverpool.

Scommessa che al momento Slot e i suoi non stanno affatto vincendo e di questo passo anche la carriera di Chiesa rischia di dover fare i conti con un ulteriore downgrade. Fin qui ha giocato 78 minuti totali tra campionato, EFL Cup e Champions League. Il suo posto in Nazionale è a rischio e forse club e tesserato farebbero meglio a concedersi altre scelte in futuro.

Liverpool, addio Chiesa: tutta la verità sul suo futuro

Al momento Chiesa rimane un corpo estrano in questo Liverpool ma la stagione è ancora lunga e tutto potrebbe cambiare. Cessione difficile da parte degli inglesi che, stando a quanto arriva dal Regno Unito, avrebbero deciso di continuare a puntare ancora sull’ex Juventus. Niente addio a gennaio, a giugno si vedrà, per l’esterno d’attacco che avrà dunque un’intera stagione per mettersi in mostra.

Inter e Roma starebbero continuando a seguire il giocatore per capire se ci saranno o no i margini per un possibile trasferimento. Ad oggi Chiesa non si muove ma a gennaio mancano ancora diverse settimane e il suo club d’appartenenza potrebbe quindi essere costretto a fare altre considerazioni. Anche perché di questo passo ad impuntarsi per la cessione potrebbe essere proprio lo stesso azzurro.

Chiesa ha un obiettivo: partecipare alla Coppa del Mondo del 2026 con l’Italia ma per farlo ha bisogno di ritrovare continuità. Per Luciano Spalletti non rappresenta una prima scelta e se l’ex bianconero vorrà cambiare le cose dovrà trovare la chiave giusta per mettersi in mostra. Per i Reds il suo acquisto rimane un affare visto che lo hanno strappato alla Juve in cambio di circa 10 milioni di euro. Lo scorso 29 agosto ha firmato un contratto fino 2028.