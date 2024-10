Dall’Inter al Bologna, affare in vista: saluta i nerazzurri

Possibile colpo in casa Inter per un Bologna che in questa prima parte di stagione ha mostrato grandi difficoltà soprattutto per quello che riguarda la fase offensiva.

La squadra allenata da Vincenzo Italiano ha conquistato una sola vittoria nelle prime otto partite di campionato (undici se consideriamo anche le tre disputate in Champions League).

Un bottino davvero misero per il Bologna che durante la scorsa stagione aveva fatto sognare i propri tifosi con un campionato d’alta classifica che ha portato i rossoblu a conquistare un posto nella Champions League. Il cambio di allenatore e gli addii di giocatori decisivi come Zirkzee e Calafiori hanno complicato e non poco la strada della squadra rossoblu ora alla ricerca di alcuni correttivi per cercare di tornare presto competitiva ad alti livelli. Nel mirino della dirigenza emiliana sembra esserci un calciatore ora in forza all’Inter.

Il Bologna guarda in casa Inter, pronta un’offerta ad un calciatore nerazzurro

Possibile ritorno in casa Bologna in vista della prossima stagione. I rossoblu starebbero infatti pensando a Marko Arnautovic per sistemare il proprio attacco, sembrato davvero in grande affanno in questa prima parte di campionato.

Il centravanti austriaco è in scadenza di contratto con l’Inter e non ci sarà nessun rinnovo per l’attaccante, destinato a lasciare i nerazzurri al termine della stagione in corso. Il calciatore è rimasto molto legato al Bologna dove ha fatto bene per due stagioni e non disdegnerebbe un ritorno in rossoblu seppur con un ruolo diverso rispetto a quello ricoperto fino a pochi anni fa.

Arnautovic potrebbe tornare al Bologna per giocare con maggiore continuità anche se il suo sarebbe un ruolo da comprimario considerato il fatto che i rossoblu sembrano decisi a voler puntare su Santiago Castro al centro dell’attacco. L’argentino sta vivendo un inizio di campionato altalenante mostrando comunque le sue ottime qualità da stoccatore. Diverso invece il discorso di Dallinga, arrivato in estate ed ancora a quota zero gol con un atteggiamento in campo che non ha convinto affatto critica e tifosi.

Per l’ex Tolosa potrebbe giungere l’addio a fine stagione con il Bologna pronto a guardarsi intorno per portare a casa un nuovo attaccante. Il nome di Marko Arnautovic sarebbe gradito dalla piazza, pronta a riaccogliere un centravanti che in rossoblu ha fatto molto bene e che potrebbe aiutare il giovane Castro a crescere ulteriormente e diventare ancora più decisivo per il Bologna.