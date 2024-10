Huijsen torna in Italia: ha già detto sì

Pochi minuti in Premier League per Dean Huijsen che vorrebbe tornare subito in Serie A: ecco dove giocherà.

Dean Huijsen l’anno scorso aveva stregato un po’ tutti, a partire proprio dal suo ex allenatore José Mourinho che in più di qualche occasione espresse nei suoi confronti delle vere e proprie parole al miele. “Bambino top” lo chiamava lo Special One che di talenti è uno che se intende.

Insomma, dell’ex difensore della Juventus sembrava se ne sarebbe parlato all’infinito ma oggi la verità è che il giovane spagnolo è un po’ sparito dai radar. Quello che aveva fatto vedere di buono alla Roma resta un ricordo e ora in Premier League, gioca per il Bournemouth, non sta riuscendo a trovare lo spazio sperato. Certamente un duro colpo per lui che sta nuovamente pensando ad una cessione.

Ritorno in Italia non solo possibile ma che potrebbe bensì arrivare in tempi brevissimi, a gennaio calciomercato riaprirà e Huijsen potrebbe tornare ad essere un tormentone. In Serie A non lo hanno dimenticato e qualcuno potrebbe dargli l’assalto: gli inglesi hanno aperto alle trattative.

Serie A, riecco Huijsen: svelato il suo prossimo club

Prima di andare a vedere quale sarà il futuro del difensore bisogna fare una premessa, l’ex Juventus e Roma ha già detto sì al trasferimento e ora spetta al Bournemouth accontentarlo. Solo due partite da titolare per Huijsen, contro Nottingham Forest e Liverpool ad inizio stagione, più uno spezzone di partita per lui che non sta godendo di un ruolino di marcia esaltante: nelle ultime 4 partite è rimasto 4 volte in panchina. Per questo sembra arrivato il momento di un possibile ritorno in prestito, il Bologna e l’Atalanta ci pensano.

Entrambe società che sembrano avere bisogno di qualche rinforzo in difesa, soprattutto i rossoblù che non sono riusciti a sostituire a dovere il partente Riccardo Calafiori. Finito anche lui in Premier League, all’Arsenal, dove sta certamente trovando più soddisfazioni del suo compagno di reparto. Per il Bournemouth il classe 2007 rappresenta un investimento importante che merita di essere valorizzato.

Per questo può partire con destinazione Serie A. Oltre alle due compagini impegnate in Champions League, anche la Roma rimane una possibile per il suo ritorno in Italia. Con i giallorossi sembrava aver trovato la sua dimensione al punto da poter essere un valore aggiunto anche per la Juve. Alla fine, però i bianconeri hanno optato per la cessione incassando oltre 15 milioni di euro.