Il Milan lo ha definitivamente scaricato: che fastidio

Il Milan è definitivamente pronto a scaricare uno dei suoi big: fastidio alle stelle, ora come ora è finita la pazienza

Tante, tantissime le polemiche per la gara rinviata contro il Bologna. Il Milan di Paulo Fonseca è rimasto a riposo e tornerà in campo direttamente il prossimo martedì, per il big match infrasettimanale contro il Napoli di scena a San Siro. Tra alti e bassi, l’allenatore lusitano sta lentamente prendendo in mano lo spogliatoio.

Fonseca è stato criticato a più riprese, per la gestione troppo blanda di un gruppo che sembrava non seguirlo soprattutto a inizio stagione. Dopo un’estate caratterizzata da appuntamenti nei quali il suo Milan ha decisamente brillato, con l’arrivo degli impegni ufficiali la squadra rossonera ha cominciato a fare grande fatica. A questo punto la super sfida contro il Napoli rappresenta tanto, soprattutto in ottica Scudetto: accorciare sulla squadra di Conte e riaprire un discorso tricolore che pare già un pò troppo lontano è decisamente la priorità di Fonseca.

Chi non sta dando il meglio di sé ed è finito spesso e volentieri in disparte per diversi motivi è Rafael Leao, colui che fino a qualche mese fa con Pioli in panchina era considerato la stella imprescindibile della squadra. Adesso gli atteggiamenti dell’attaccante portoghese, dentro e fuori dal campo, non stanno portando i risultati sperati e la ricerca di disciplina imposta da Fonseca ha visto un Leao insofferente e parecchio deludente. Sul suo futuro, ha parlato un grande ex azzurro.

Leao, il grande ex rivela: “I dirigenti ci stanno pensando”

L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Angelo Di Livio ha parlato di Milan ed in particolare di uno dei suoi big che sembrerebbe iniziare ad allontanarsi definitivamente dal club di Via Aldo Rossi. Si parla proprio di Leao e di una serie di fattori che possono portarlo lontano da Milanello nei prossimi mesi.

Ai microfoni di ‘Tv Play’ l‘ex bianconero è stato molto schietto e duro: non le ha certamente mandate a dire, ‘condannando’ al di là delle prestazioni in campo il rendimento dell’ala portoghese, apparsa insofferente da alcune settimane a questa parte. “Lo spogliatoio sta con l’allenatore, penso che dopo la partita contro il Club Brugge i dirigenti si stiano facendo delle domande. Hanno segnato appena è uscito e sono andati ad esultare vicino a lui. Ma cosa ti costa abbracciare i compagni, invece di fare il musone e l’indifferente. Vuoi creare problematiche? Vuoi fare polemiche? Sulla cessione dico che è un discorso simile a quello di Osimhen, che andava fatta prima”.

L’ex bianconero ha poi parlato di gruppo e della volontà dei dirigenti che dopo aver più volte dato fiducia a Leao, adesso potrebbero iniziare a pensare seriamente e concretamente alla sua cessione. Difficile, quasi impossibile, a gennaio: più probabile in estate. “Nella testa dei dirigenti, a riguardo, qualche pensiero ci può stare. In una squadra sono tutti utili e nessuno è indispensabile. Se certi atteggiamenti si ripetono 1, 2, 3 volte poi danno fastidio”. Di Livio ha fatto poi un paragone con un suo ex compagno alla Juventus: “Mi ricorda un pò il primo Henry che la Juventus ha mandato via a fine anno. Leao va a corrente alternata, ha alti e bassi”.