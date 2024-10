L’Inter ha già mollato Zielinski: ecco l’erede

Le prestazioni non convincenti del centrocampista polacco stanno portando l’Inter a sondare il mercato: un nome sopra tutti pronto per sostituirlo

Uno degli obiettivi del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, e della dirigenza nel corso dell’ultima estate era quello di costruire una rosa lunga in modo da consentire all’allenatore nerazzurri di poter disporre di molti giocatori di alto livello che potessero dare una mano nel corso di questa lunga stagione. Il club milanese infatti quest’anno oltre al campionato e alla Coppa Italia sarà impegnato anche in una Champions League più lunga, nella Supercoppa Italiana e anche nel Mondiale per Club estivo.

Il mercato estivo ha saputo donare ad Inzaghi dei giocatori utili alle rotazioni come Mehdi Taremi che si sta dimostrando un rinforzo utile per alternare gli attaccanti nerazzurri. Tuttavia, ci si aspettava che anche l’altro parametro zero estivo – ovvero Piotr Zielinski – potesse imporsi fin da subito ma fin qui non è ancora riuscito ad incidere, chiuso da una concorrenza spietata nella mediana interista che conta di grandi giocatori come Calhanoglu, Barella, Frattesi e Mkhitaryan.

Inter, il sostituto di Zielinski può arrivare dalla Spagna: nome di peso

Viste queste difficoltà che il centrocampista polacco sta trovando nell’inserirsi in questa sua nuova avventura nerazzurra, ci si potrebbe attendere che dal mercato arrivi qualche rinforzo con conseguente cessione dell’ex Napoli. Fino a gennaio Zielinski avrà tempo per far ricredere Inzaghi e i suoi tifosi sulla bontà del suo acquisto ma dal mercato invernale in avanti potrebbe anche arrivare una cessione.

Il club nerazzurro, avendolo preso a zero, non avrebbe nemmeno bisogno di una cessione a costi elevati e favorire quindi il suo addio verso un’altra squadra. Dalla Spagna suggeriscono poi anche il nome del possibile sostituto di Zielinski: secondo il media iberico Fichajes.net infatti l’Inter avrebbe messo nel mirino Oihan Sancet dell’Athletic Bilbao.

Si tratta di un trequartista, che all’occorrenza può giocare anche come mezzala, di grande talento che a 24 anni possiede ancora tutto il momento migliore della carriera davanti a lui. Sancet ha già esordito con la nazionale spagnola e su di lui ci sono anche altri club importanti che lo seguono con interesse. Le caratteristiche tecniche sono simili a quelle di Zielinski, un fattore che potrebbe portare la dirigenza dell’Inter a tentare il colpo in caso di scelta di cedere il polacco ex Napoli.