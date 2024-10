Offerta mostruosa all’Inter, via a giugno: Marotta non può farci nulla

Il top player può lasciare l’Inter a giugno: è in arrivo un’offerta mostruosa. Beppe Marotta non può farci nulla, arriva l’annuncio!

Mentre sul campo l’Inter prova ad essere competitiva su tutti i fronti, cercando un bis scudetto che da queste parti non si vede dai tempi del Triplete e allo stesso tempo facendo più strada possibile in Champions (con il chiaro intento di ritornare in finale), sul fronte mercato c’è già il cartello lavori in corso. La rosa attuale a disposizione di Simone Inzaghi è già ampiamente completa per poter giocare tutte le competizioni ma se ci saranno occasioni per rinforzare ulteriormente la squadra, Beppe Marotta non se le lascerà scappare.

C’è però il rischio che la prossima estate qualcuno dei big di oggi andrà via, se dovesse arrivare un’offerta ritenuta irrinunciabile. Di sicuro cambieranno alcuni volti della difesa come ad esempio Acerbi, De Vrij, forse Darmian ovvero tutti quelli in là con gli anni. Al di là del ricambio generazionale, comunque necessario a questi livelli, potrebbe salutare anche uno dei top player degli ultimi anni.

Arriva un’offerta mostruosa per il top player, la posizione di Marotta

Ci riferiamo a Marcus Thuram, sempre più decisivo per i nerazzurri. Sul figlio d’arte però hanno messo gli occhi tanti club esteri, pronti a sferrare l’assalto decisivo già a partire dalla prossima estate. Per l’Inter è considerato incedibile ma davanti ad una grande offerta, Marotta ha già fatto sapere di non poterci fare nulla.

Il sacrificio è possibile davanti a tanti soldi, come quelli che il PSG starebbe pensando di mettere sul piatto per portare via il classe ’97 dalla città del Duomo. I campioni di Francia non hanno ancora sostituito a pieno Mbappè e contano di farlo proprio con Tikus portando un’offerta di oltre 80 milioni di euro, come riportato da calciomercato.it. Proprio al portale è intervenuto il giornalista Gian Luca Rossi che ha detto la sua sull’argomento.

“Sono molto rassegnato” taglia corto il collega. “Quando arriva l’offerta giusta, il giocatore viene venduto. Certo magari poi l’attaccante può decidere di non andare ma la vedo difficile, quando arrivano 90 milioni di euro da un top club europeo. Per me è automatico a quel punto dire addio”. La chiosa è una reazione mista a rassegnazione: “Per quanto l’ho adorato sono già pronto a dire addio a Thuram, non capisco perché debba dire di no se il PSG offrirà davvero tutti quei soldi come si dice”.