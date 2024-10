Clausola saltata e svolta Inter: lo manda il Real

Svolta Inter sul mercato: salta la clausola, i nerazzurri prendono il nuovo rinforzo. Lo manda il Real Madrid di Ancelotti

Un 4-4 pirotecnico ma anche la consapevolezza di aver gettato alle ortiche due punti e la possibilità di restare in scia del Napoli. In casa Inter è più forte l’amarezza, così come rabbia e delusione tra i protagonisti nerazzurri e Simone inzaghi, appardo quasi inviperito nel postgara.

D’altronde i nerazzurri avevano due gol di vantaggio ed hanno subìto una rimonta clamorosa su cui hanno inficiato tanti errori difensivi, inusuali fino all’anno scorso. Ed ora alla Pinetina sono finiti tutti sotto processo: c’è da serrare le fila e capire anche perché la tenuta stagna della difesa sta iniziando a perdere colpi, così come non riesca ad essere incisivo come nella scorsa stagione Lautaro Martinez decisamente in ombra.

In questo marasma la dirigenza continua a lavorare anche in chiave mercato: c’è da rinforzare una rosa che fino all’anno scorso ha dominato e, forse, si è sottovalutato il potenziale problema. Marotta e gli uomini mercato si sono quindi lanciati scandagliando ogni possibile alternativa.

Inter, assalto al mercato: dal Real Madrid il nuovo obiettivo

Tra i ruoli da rinforzare, dopo l’infortunio di Carlos Augusto, c’è quello delle corsie laterali. Ed in primis quello della fascia sinistra con il solo Dimarco che di certo non può bastare per reggere la doppia competizione su cui l’Inter è impegnata.

E così il mitino è caduto nella Liga, lì dove c’è Miguel Gutiérrez, cursore di fascia mancina in grado di giocare sia in una linea difensiva a quattro che in posizione più avanzata, a centrocampo, a tutta fascia o semplicemente come esterno.

Insomma, un calciatore duttile che a 23 anni sta trovando la sua maturazione a Girona, club che sta militando la Champions League. Cresciuto nel Real Madrid, la scorsa estate le merengues potevano riportarlo a Valdebebas esercitando la recompra da 8 milioni di euro ma il club ha preferito non compiere questa operazione.

Le sue prestazioni hanno fin qui colpito, diventando uno dei calciatori più in vista del club catalano. In questa stagione 10 gare in Liga e tre in Champions League – con un gol – e prove sempre più convincenti in cui ha mostrato visione di gioco, ma anche solidità difensiva.

Al momento è considerato un calciatore imprescindibile per il Girona che potrebbe decidere di cederlo la prossima estate in cambio di una cifra molto importante. E l’Inter ha messo gli occhi proprio sul laterale che piace molto anche ad Antonio Conte ed al Napoli. Possibile una sorta di sfida nella prossima stagione con Marotta che dovrà accelerare i tempi per non evitare una beffa.