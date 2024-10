Esonero Fonseca, c’è chi aspetta: un allenatore pronto a dire sì al Milan

In caso di esonero di Paulo Fonseca c’è un allenatore che ha già fatto sapere di essere disponibile: contatti in corso.

Il Milan non è sceso in campo nella nona giornata di Serie A a causa del rinvio della gara di Bologna deciso in seguito all’emergenza maltempo che ha colpito il capoluogo emiliano. Fonseca ne ha approfittato per preparare al meglio il big match contro il Napoli, in programma martedì sera a San Siro alle ore 20:45: una sfida in cui mancheranno diverse pedine importanti. Oltre a Theo Hernandez e Reijnders, entrambi squalificati, salteranno la gara contro il Napoli anche Gabbia e Abraham per infortunio.

Problemi grossi per l’allenatore portoghese, che sa bene quanto è importante questo match per rilanciare le ambizioni dei rossoneri in campionato: il Milan, anche se ha una partita da recuperare, è a otto punti dal Napoli di Conte, pertanto l’unico risultato possibile contro i partenopei è la vittoria.

Se così non dovesse essere la posizione di Fonseca tornerebbe a farsi complicata. Le due ultime vittorie contro Udinese e Club Brugge hanno fatto respirare un po’ l’ex allenatore della Roma, anche se entrambi i successi – arrivati non senza faticare – non hanno spazzato via i tanti dubbi che aleggiano sui rossoneri.

Ha detto sì al Milan: pronto a firmare subito

Ecco perché tra i corridoi di via Aldo Rossi si continua a parlare di un possibile avvicendamento della guida tecnica. In caso di separazione anzitempo con Fonseca il Diavolo avrebbe già contattato i possibili sostituti. Nelle scorse settimane si è parlato molto del ritorno di Massimiliano Allegri ma anche dell’ex Dortmund Edin Terzic, mentre negli ultimi giorni è avanzata la candidatura di Roberto Mancini, appena esonerato dalla Federazione saudita.

Tuttavia pare che il preferito in casa Milan sia Maurizio Sarri. Non è un segreto che l’obiettivo dei rossoneri sia quello di arrivare alle vittorie attraverso un calcio propositivo: il popolo milanista è abituato bene e per questo la dirigenza va alla ricerca di un tecnico che possa dare garanzie in tal senso. Sarri, dal canto suo, non vede l’ora di rilanciarsi dopo l’addio alla Lazio: l’opportunità Milan potrebbe rappresentare una delle ultime grandi occasioni della sua carriera.

In un’intervista rilasciata qualche settimana fa alla Gazzetta dello Sport l’ex allenatore di Juventus e Napoli si limitava a ritenere forte la rosa del Milan, rifiutandosi di parlare di un suo ipotetico futuro a Milanello per rispetto nei confronti di Fonseca. I contatti però ci sono…