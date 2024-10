La Roma anticipa Marotta: salta il colpo gratis

Nuovo colpo a costo zero in vista per la Roma che nelle ultime ore ha scavalcato l’Inter di Giuseppe Marotta.

Doppia beffa in arrivo per il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta che dopo aver visto la sua squadra venir rimontata in casa da una Juventus che non si è arresa fino alla fine, proprio come dice il suo motto, rischia ora di essere scavalcata anche dalla Roma.

Non si tratta di affari di campo, come nel derby d’Italia, ma di intrecci di calciomercato. Il numero uno meneghino è tra i dirigenti che più di tutti ha stupito con le sue intuizioni, soprattutto quando si tratta di agguantare giocatori a parametro zero. Basti pensare a Marcus Thuram oppure agli ultimi due arrivati Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Tutta gente arrivata a titolo gratuito che ha dato a quella nerazzurra una grande mano. Peccato, però, che l’ultimo obiettivo nel mirino dell’Inter rischia ora di passare ai giallorossi. Sprint da parte della Roma che spera di soffiare ai rivali meneghini un nome che ha tutte le qualità per dire la sua nel campionato italiano. A gennaio si libererà gratis.

Serie A, la Roma ha superato l’Inter: firma gratis a gennaio

A quel punto bisognerà capire quale sarà la sua reale destinazione. L’approdo in Serie A è possibile e da quel che sembra a portarcelo potrebbe essere proprio la famiglia Friedkin. Il nome da seguire con attenzione è quello dello svedese Victor Lindelof, esperto difensore ormai destinato a salutare il Manchester United alla scadenza del proprio contratto.

Nel 2017 i Red Devils acquistarono Lindelof dal Benfica per 35 milioni di euro, da quel momento con la maglia dello United ha collezionato oltre 260 partite. Peccato che in quest’ultimo periodo si sia ritrovato a giocare solo alcuni spezzoni di gara. In questa stagione, ad esempio, ha giocato appena 52 minuti in campionato e 55 in Europa League.

Chiaro segnale di come sia ormai fuori dal un progetto, quello del Manchester, che come se non bastasse sembra ormai naufragato. Erik Ten Hag è evidente che non ha più in mano la squadra e presto ci sarà una separazione anche con l’allenatore. Scenario marginale, per così dire, per Lindelof che in estate si accaserà ad un nuovo club a costo zero. Il suo contratto è in scadenza e a gennaio sarà libero di firmare altrove. La Roma è oggi avanti nella corsa al trentenne di Vasteras.