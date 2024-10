La ThuLa via dall’Inter: ecco la nuova squadra del capitano

Addio alla ThuLa, shock in casa Inter: anche il capitano verso la cessione, pressing importante da parte di una big europea

C’era una volta la ThuLa, un tandem d’attacco micidiale che ha fatto sognare i tifosi nerazzurri relegando a un lontano ricordo quella LuLa che, ai tempi di Conte all’Inter, sembrava inarrestabile. Nel calcio però tutto cambia rapidamente, le situazioni possono modificarsi, le stagioni difficilmente si somigliano tra loro e anche i lunghi rinnovi di contratto non coincidono necessariamente con una permanenza blindatissima.

La coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, che tante soddisfazioni ha regalato al popolo nerazzurro nell’anno della seconda stella, potrebbe presto abbandonare San Siro. Paradossalmente, si potrebbe addirittura ipotizzare una doppia cessione dei due attaccanti nei prossimi mesi, una vera e propria rivoluzione offensiva che lascerebbe un popolo intero privo di punti di riferimento di un certo livello lì davanti.

Nonostante il fresco rinnovo di contratto, Lautaro continua infatti a essere nei pensieri di almeno una grandissima squadra europea, pronta a ricoprirlo di denaro e a regalargli nuove prospettive di carriera, nuovi stimoli in una fase della sua vita sportiva evidentemente di impasse. Ma al contempo anche Thuram è ormai emerso come uno dei migliori attaccanti del panorama europeo, e su di lui si sarebbero accesi i riflettori di un’altra big, disposta a tutto pur di riportarlo a casa.

Addio a Thuram e Lautaro Martinez: svolta clamorosa in casa Inter, cosa sta succedendo

Che in Francia abbiano scoperto in Thuram un bomber straordinario, un centravanti moderno in grado di abbinare qualità, quantità e una continuità che in passato non aveva mai dimostrato, non è ormai una sorpresa. Il figlio d’arte di casa Inter si è dimostrato nell’ultimo anno uno dei migliori colpi di mercato a parametro zero non solo dell’Inter, ma dell’intera Serie A, almeno negli ultimi anni.

Non sorprende quindi che il PSG lo stia seguendo con grande interesse, al punto da poter essere disposto, a fine stagione, ad andare a bussare alla porta della squadra campione d’Italia per strapparlo alla corte di Inzaghi, ovviamente dietro lauto compenso.

Compenso lauto che potrebbe attendere anche Lautaro, seppur altrove. Nonostante un avvio di campionato non all’altezza di quanto mostrato nell’ultimo anno e mezzo, l’argentino resta infatti uno dei bomber più stimati a livello internazionale, pilastro della Nazionale campione del mondo e perennemente inserito nella lista dei cinque-dieci migliori attaccanti al mondo.

Su di lui i riflettori delle big non si sono quindi mai spenti, nemmeno dopo la firma del recente rinnovo, e secondo quanto riportato da Fichajes.net si starebbe in particolar modo trasformando in una corte concreta il vago interesse del Barcellona. Alla ricerca di un sostituto per quel Lewandowski ancora capace di segnare a raffica, ma ormai ben lontano dal pieno della carriera, il club catalano guidato da Hansi Flick avrebbe individuato proprio in Lautaro uno dei probabili candidati a raccogliere la sua eredità.

Resta da capire se il 27enne capitano nerazzurro sarebbe disposto ad ascoltare una nuova proposta. Il suo legame con i tifosi dell’Inter e con la città di Milano è infatti evidente, e non va in alcun modo messo in discussione. Considerando che in nerazzurro ha vinto però quasi tutto, gli stimoli alla lunga potrebbero venire a mancare. E chissà che in qualche modo una sua cessione non possa rivelarsi, a posteriori, la miglior soluzione sia per il prosieguo della sua carriera che per il rilancio di un nuovo progetto da parte dei vertici del club.