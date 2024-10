“Non c’è alternativa”: Allegri torna in panchina in Serie A

Massimiliano Allegri di nuovo in panchina in Serie A, ci siamo: aggiornamenti di calciomercato sull’ex tecnico della Juventus, pronto a tornare in sella in una big

Negli ultimi anni, è stato probabilmente l’allenatore più discusso in assoluto, in Serie A, avendo contribuito, forse anche suo malgrado, alla polarizzazione del dibattito tra ‘giochisti’ e ‘risultatisti’. Incarnando l’ideale del tecnico pragmatico, anche con le sue dichiarazioni spesso piuttosto forti sul tema. In ogni caso, Massimiliano Allegri resta un allenatore di tutto rispetto e anche adesso che è lontano dai campi il suo nome circola di continuo nelle discussioni calcistiche e di mercato.

A prescindere da come la si possa pensare su di lui e sulla sua proposta tecnico tattica, i risultati in carriera parlano per lui e ci restituiscono il pedigree di un allenatore vincente e spesso in grado di tirare fuori il massimo dalle rose a sua disposizione. Non stupisce, dunque, che ci siano club che stiano pensando a portarlo in panchina, come risposta alle proprie difficoltà attuali.

Ci sono grandi società che stanno vivendo un avvio di stagione molto complicato, le potenziali proposte dall’Italia e dall’estero non mancano. Per ora, non si sono concretizzate in offerte reali, ma a questo punto manca sempre meno. La decisione è presa, Allegri sta per tornare in panchina e gli indizi si accumulano.

Roma in crisi, Allegri al posto di Juric: “Decisione inevitabile”

Il livornese è stato accostato, tra le altre, al Manchester United e al Milan, ma in questo momento la situazione più rovente è senza dubbio quella che si sta respirando a Roma. Dove il club giallorosso è in crisi profondissima e dopo De Rossi potrebbe saltare anche Ivan Juric.

Il croato è spalle al muro dopo il pesante ko per 5-1 contro la Fiorentina, che potrebbe aver messo fine alla sua avventura romanista. Sulla situazione del club capitolino, si esprime in maniera inequivocabile a ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista Pino Vaccaro, che spiega: “Il peccato originale è stato aver rinnovato il contratto a De Rossi mesi fa. Si potevano scegliere tecnici liberi come Allegri o Conte, ma non si è avuto il coraggio di fare quella scelta. Ora, la Roma vive una situazione di pazzesco vuoto dirigenziale. Al posto di De Rossi non tornerei mai. C’è un clima molto complicato, l’unica soluzione è Allegri libero, non ci sono alternative”.