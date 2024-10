Tentazione Roma: il Milan l’ha già fatto fuori

La Roma potrebbe intervenire sul mercato e prendere un calciatore dal Milan: in rossonero è stato fatto fuori, cambia tutto

La sconfitta pesantissima, una vera e propria umiliazione quella subìta dalla Roma ieri a Firenze. Un 5-1 per i viola che ha certificato quanto la squadra stia affrontando un momento di difficoltà. Ed ora Juric – che pure era partito benissimo con due vittorie nelle prime due gare – rischia seriamente la panchina.

In casa giallorossa è tutta una polveriera, dall’ambiente furente fino allo spogliatoio spaccato e la situazione anche societaria rischia di deflagrare. Le prime gare stagionali hanno peraltro messo in evidenza come la formazione giallorossa abbia evidenti lacune di organico.

Nel 3-5-2 su cui sta puntando Juric sono diversi gli uomini che giocano fuori ruolo o, comunque, che non hanno alternative valide, per una situazione ancor più intricata che naturalmente si sta riflettendo anche sui risultati finali. E così la dirigenza, pur nelle difficoltà, proverà ad intervenire sul mercato di gennaio e magari accontentare il nuovo allenatore se davvero dovesse saltare Juric.

Roma, tentazione Davide Calabria: è sfida a tre

Se a gennaio è possibile arrivi qualche puntello – un vice Dovbyk, ma anche un laterale che possa giocare sia a destra che a sinistra a tutta fascia – la dirigenza giallorossa si sta muvendo anche e soprattutto in vista della prossima stagione, seppur con cautela. L’attuale classifica, d’altronde, induce a camminare con i piedi di piombo.

I giallorossi sono 11esimi con 10 punti, lontani sei lunghezze dal quarto posto – obiettivo minimo dichiarato – e dalla zona europea. E senza coppe i fondi sul mercato sarebbero ancora più limitati dopo la campagna acquisti quasi faraonica della scorsa estate, con oltre 100 milioni spesi.

Da qui la necessità di provare ad andare a reperire i calciatori che a giugno saranno liberi da ogni tipo di contratto. E quindi i parametri zero diventano una priorità per questa dirigenza. E tra questi figura anche Davide Calabria, terzino destro del Milan in scadenza il prossimo giugno.

Al momento non ha ricevuto alcuna chiamata dalla dirigenza di via Aldo Rossi, con il calciatore che sembra fuori dai progetti tecnici dei rossoneri in vista della prossima stagione e l’entourage del calciatore ha eseguito un sondaggio esplorativo con la Roma. Non solo i giallorossi, però. Contattati anche Galatasaray ed Olympique Marsiglia, per una possibile corsa a tre per assicurarsi il difensore.