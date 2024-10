Allegri ha detto sì, nuova panchina: c’è anche la data

Massimiliano Allegri pronto a sedersi sulla panchina della big: il tecnico toscano dice si all’offerta, ecco quando arriverà l’ufficialità

Dopo alcuni mesi di inattività dove il suo unico interesse è stato verso la grande passione che ha per l’ippica ed i suoi cavalli, Massimiliano Allegri è finalmente pronto a rimettersi in gioco nelle vesti di allenatore.

Fin dal suo burrascoso esonero dalla Juventus pochi giorni dopo aver vinto la Coppa Italia contro l’Atalanta, il tecnico toscano ha aspettato l’occasione giusta per rientrare in corsa e potersi riscattare e pare che tale occasione stia per arrivare. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile approdo di Allegri in Serie A sulla panchina della Roma dove le cose si sono fatte difficilissime per Ivan Juric.

La pesantissima sconfitta subita contro la Fiorentina nell’ultima giornata di campionato ha messo a forte rischio esonero il tecnico croato che, però, è stato confermato alla guida del club capitolino. Sfumata la possibilità di andare alla Roma, per Allegri si è aperta però un’altra strada che conduce in Premier League, precisamente verso Manchester dove il Manchester United ha esonerato Ten Hag ed è a caccia del sostituto che potrebbe essere proprio il tecnico toscano, il cui profilo è particolarmente apprezzato dalla dirigenza.

Manchester United-Allegri, adesso si può: i Red Devils ci pensano

La sconfitta maturata al London Stadium contro il West Ham è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Manchester United. Dopo ore di riflessioni, i Red Devils hanno deciso di esonerare Erik ten Hag per cercare di dare una scossa a tutto l’ambiente, affidando temporaneamente la panchina all’ex attaccante Ruud Van Nistelrooy che potrebbe guidare la squadra fino al termine della stagione.

Tuttavia, secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il Manchester United starebbe già cercando un tecnico a cui affidare il comando della squadra senza aspettare l’estate e tra i profili che più piacciono c’è quello di Massimiliano Allegri. Inizialmente restio a lasciare l’Italia, il tecnico bianconero potrebbe essere attratto e non poco dalla possibilità di guidare un club glorioso come il Manchester United e con Teg Hag ora esonerato le possibilità di vedere Allegri a Manchester sono in aumento

Per le prossime due gare è certo che sarà Van Nisterlooy a guidare la squadra, ma la prossima settimana le cose potrebbero iniziare a cambiare ed Allegri potrebbe presto divenire il nuovo allenatore dei Red Devils. Oltre a quello di Allegri, nella lista del Manchester United ci sono anche Xavi, a piede libero dopo l’avventura al Barcellona, e Ruben Amorim che al momento sarebbe in vantaggio su tutti visto che i Red Devils hanno fatto sapere allo Sporting di voler pagare la sua clausola rescissoria di 10 milioni di euro. Ma Allegri attende e spera ancora di poter essere lui il prescelto.