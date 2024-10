Milan-Napoli con lo scippo: firma rossonera

Duello di mercato tra Milan e Napoli, arriva lo scippo clamoroso da parte dei rossoneri: i tifosi possono esultare

La sfida tra Milan e Napoli non è ancora finita. Semplicemente, si sta spostando dal campo al calciomercato, terreno di scontro che da anni vede spesso i due club incrociare le proprie strade, individuando obiettivi simili per le proprie strategie. Se in estate ad avere la meglio è stato soprattutto il club azzurro, capace di convincere e convincersi a dare una chance ad Antonio Conte, l’oggetto del desiderio di buona parte dei tifosi, stavolta sono i rossoneri a voler regalare una grande beffa ai rivali. E potrebbero farlo attraverso uno ‘scippo’ estremamente doloroso per lo stesso tecnico salentino.

Se c’è una cosa che il Napoli ha dimostrato, dall’arrivo dello stesso Conte, è una certa chiarezza nelle idee sul mercato. Questo non vuol dire che tutti i calciatori arrivati stiano confermando il rendimento che da loro ci si poteva aspettare (basti pensare a Spinazzola e Rafa Marin, fin qui deludenti, seppur in maniera diversa). Tuttavia, è chiaro che la società agisce di concerto con il proprio allenatore, nel bene o nel male.

Per questo motivo avrebbe messo nel mirino un altro grande colpo, individuato per rinforzare ancora il reparto d’attacco già a gennaio, o magari durante la prossima sessione estiva. Sempre che ad anticipare Conte non sia proprio il Milan, pronto ad accelerare e chiudere l’operazione già nei prossimi mesi, per beffare la concorrenza e riportare in Serie A uno dei grandi gioielli del nostro calcio.

Sprint Milan, Napoli beffato: sarà rossonero, svolta incredibile per Fonseca

A parlare del futuro di Federico Chiesa è TeamTalk.com. Che l’ex attaccante della Juventus stia deludendo in Premier non è d’altronde una novità. Da tempo a Liverpool hanno cominciato a interrogarsi sul suo rendimento. In molti sono infatti convinti che l’esterno d’attacco non sia ancora riuscito a calarsi nella mentalità della Premier. E lo dimostrerebbe soprattutto in allenamento, visto che in campo di lui si sono viste sono le briciole.

Fin qui, l’azzurro ha vestito la maglia dei Reds per un minuto in Champions, per 59 in Coppa di Lega e per 18 in campionato. Numeri ridicoli, se consideriamo che era arrivato a Liverpool come colpo più importante di una sessione estiva comunque non rivoluzionaria da quelle parti.

Continuare in questo modo non converrebbe ovviamente a nessuno, Liverpool compreso, ed è per questo che in Inghilterra si stanno già interrogando sul suo futuro, convinti che Milan e Napoli farebbero follie per riportarlo in Serie A. In particolare i rossoneri sarebbero interessati a un acquisto in prestito con diritto o al massimo obbligo di riscatto già a gennaio.

Il rendimento ancora una volta insufficiente di Samuel Chukwueze, almeno fino a questo momento, avrebbe infatti convinto la dirigenza rossonera a fare a meno del nigeriano per puntare con forza con un giocatore più pronto, come appunto lo stesso Chiesa, in Serie A fino allo scorso anno capace di fare la differenza, seppur a tratti. Tuttavia, si tratta di un’ipotesi che per il momento resta molto difficile. Fonti molto vicine ai Reds continuano infatti a credere in lui e ad allontanare una cessione così prematura. Strategia o vera fiducia? Solo il tempo ce lo dirà.