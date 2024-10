Non solo Lautaro Martinez: un altro Toro in Serie A – CalciomercatoNews.com

Non solo Lautaro Martinez, in arrivo un altro “Toro” nel campionato di Serie A: trattativa ben avviata

A quanto pare Lautaro Martinez potrebbe non essere affatto l’unico “Toro” nel campionato di Serie A. Un soprannome, quello del campione del mondo argentino, che gli è stato dato nei suoi primi anni da calciatore professionista e che lo hanno portato ad essere uno dei migliori nel suo ruolo.

In questa vicenda, però, l’Inter ed il calciatore non c’entrano assolutamente nulla. Protagonista, in questione, di quello che stiamo per raccontarvi è un altro club di Serie A. Si tratta del Torino di Urbano Cairo. A quanto pare, nelle prossime settimane, potrebbero esserci delle novità importanti per quanto riguarda la società granata.

La clamorosa indiscrezione, infatti, è stata lanciata dal quotidiano “La Stampa” che ha rivelato un vero e proprio “scoop”. A quanto pare il Torino potrebbe essere venduto ad una importante azienda leader mondiale che opera, in particolar modo, nello sport e non solo.

Un altro “Toro” in Serie A, trattativa ben avviata: le ultime

Il noto quotidiano piemontese parla di una possibile cessione da parte dello storico club granata. Urbano Cairo, quindi, sarebbe fortemente interessato ad una vendita della società. Ad acquistarla, infatti, ci sarebbe la Red Bull. In molti, soprattutto in questa stagione, si sono accorti che l’azienda è diventata una degli sponsor principali del Torino.

A partire dal nuovo anno la Red Bull potrebbe decidere di allargare i propri orizzonti con la società. Magari optare proprio per un acquisto della società. Una questione tutt’altro che impossibile visto che, nelle ultime ore, se ne sta parlando anche in maniera abbastanza intensa. Non solo: ‘La Stampa’, inoltre, ha fatto sapere che l’azienda starebbe studiando un dossier e che prevede come condizione obbligatoria uno stadio di proprietà.

Con il comune di Torino che, a quanto pare, sarebbe disposto a vendere lo stadio “Olimpico” dopo l’estate del prossimo anno. Ovvero quando la concessione andrà in scadenza. Anche se, proprio nelle ultime ore, sono arrivate anche le dichiarazioni da parte dello stesso Cairo. Quest’ultimo ci ha tenuto a smentire categoricamente questa ipotesi di vendita del club.

Tanto è vero che ha voluto rilasciare una breve dichiarazione all’agenzia di stampa ‘Ansa’ in cui ha precisato: “Non c’è nulla di vero. Non ho alcuna intenzione di vendere il Toro. Non ho incontrato nessuno e non ho in programma alcun incontro“.