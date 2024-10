Ritorno immediato di Pirlo: destinazione clamorosa

Andrea Pirlo ha finalmente la possibilità di rimettersi in discussione dopo la fine del rapporto con la Sampdoria: la destinazione è clamorosa

L’ex centrocampista di Milan e Juventus ha dato la propria disponibilità al trasferimento, in una piazza caldissima e molto affascinante. Sarà un autentico banco di prova per un tecnico giovane e di prospettiva come lui.

La carriera in panchina di un ex top player come Andrea Pirlo non è stata sin qui tutta rosa e fiori, anzi. La sua presentazione ai tempi della Juventus è stata in pompa magna. Doveva essere il nuovo che avanza, dopo una brillantissima tesi di laurea a Coverciano, sul suo “calcio liquido“. Un innovatore, votato al bel gioco e con la ferma convinzione di poter essere un tecnico da big. In realtà le difficoltà in bianconero si sono viste sin da subito, anche se l’ultima stagione con dei titoli a Torino l’ha vissuta lui, prima della Coppa Italia recentemente conquistata da Allegri lo scorso anno.

Dopo l’addio alla Juve, per Pirlo c’è stato bisogno di fare un po’ di sana gavetta, andando addirittura a provare l’esperienza in Turchia per rimettersi in gioco. Poi è stata la volta della Sampdoria, addirittura scendendo in Serie B per trovare posto. Dopo un inizio incoraggiante le cose non sono andate bene e alla fine di agosto è arrivato l’esonero, decisiva la sconfitta con la Salernitana.

Andrea Pirlo pronto ad una nuova avventura: quasi fatta con i Glasgow Rangers

Adesso Andrea Pirlo è pronto a tornare in panchina e per farlo sarebbe in trattativa con uno dei club più gloriosi del calcio europeo. Secondo quanto riportato dal portale Fichajes.net, i Glasgow Rangers sono sulle tracce del tecnico italiano.

Le parti sarebbero in chiusura, con l’accordo che sarebbe vicinissimo. Pirlo avrebbe la grandissima chance di confrontarsi con una realtà davvero importante, impegnata in Europa League e in piena lotta con il Celtic per la conquista del titolo scozzese.

Per i Rangers Pirlo potrebbe avere un grande impatto sul calcio scozzese, con uno stile di gioco basato sul possesso palla e sulla costruzione dal basso, potrebbe portare idee interessanti per la filosofia del club. Quello che non aveva mai provato da giocatore, ovvero varcare i confini italiani, potrebbe diventare realtà in questa nuova carriera da allenatore. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore.