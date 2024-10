Scambio choc con la Roma: ecco il vice Bremer

La Juventus lavora ad un clamoroso scambio con la Roma per il ruolo di vice Bremer: ecco su chi puntano i bianconeri

Da un punto di vista prettamente difensivo, la stagione della Juventus è stata fin qui molto positiva. I bianconeri hanno subito appena 5 gol in campionato e solo 4 nelle prime tre giornate di Champions League, mostrandosi difficili da scalfire.

Tuttavia nelle ultime giornate è suonato l’allarme per la squadra di Thiago Motta che ha concesso tantissimo sia contro lo Stoccarda che contro l’Inter, capace di segnarle 4 gol in 90′ quando nelle precedenti 8 gare di campionato aveva subito solo 1 rete. Rispetto alle prime gare della stagione, la Juventus si è dimostrata più vulnerabile e ciò anche a causa del grave infortunio subito da Bremer nel corso della sfida contro il Lipsia.

Il difensore brasiliano era il perno fondamentale sul quale si reggeva la difesa impostata da Thiago Motta e senza di lui la Juventus ha iniziato a soffrire terribilmente. I bianconeri non hanno voluto pescare dalla lista degli svincolati per sopperire alla sua assenza e stanno ora aspettando la sessione invernale di mercato per correre ai ripari. La necessità di avere un vice Bremer è palese e Giuntoli sta sondando diversi profili che possano fare al caso di Thiago Motta.

Sostituire un giocatore come Bremer non è facile ed il ds bianconero cerca un giocatore con grande forza fisica e tanta esperienza. Una delle ultime idee in casa Juventus porta il nome di Mats Hummels per il quale i bianconeri sarebbero pronti a mettere in piedi un clamoroso scambio con la Roma.

Juventus, idea Hummels per sostituire Bremer: scambio choc con la Roma

Già in estate si era parlato di un possibile interesse della Juventus per Mats Hummels e tale apprezzamento non si è mai sopito. Per sostituire Bremer, che sarà out per quasi tutta la stagione, i bianconeri stanno pensando al difensore tedesco della Roma e sarebbero intenzionati a proporre al club giallorosso uno scambio clamoroso.

Per portare Hummels a Torino, la Juventus potrebbe infatti inserire nella trattativa a Danilo, il cui contratto è in scadenza a giugno 2025. Il difensore brasiliano sta vivendo un momento difficilissimo, causando ben due rigori consecutivi nelle sue ultime uscite e potrebbe anticipare la sua partenza da Torino nella prossima sessione di mercato.

Alcuni club dell’Arabia Saudita sono sulle sue tracce per averlo a parametro zero, ma la Juventus potrebbe sfruttare ora il suo cartellino per convincere la Roma a dargli Hummels. Il difensore tedesco sta avendo pochissimo spazio in giallorosso e solo nell’ultimo weekend ha debuttato in campionato con la maglia giallorossa. Hummels non è certo felice per il trattamento riservato ad un giocatore del suo calibro e, qualora arrivasse un’offerta della Juventus, non potrebbe non prenderla in considerazione.

La situazione in casa Roma è abbastanza caotica, complici i pessimi risultati ottenuti nelle ultime uscite e la Juventus potrebbe sfruttare tutto ciò per portare a casa un difensore di grande esperienza che potrebbe sopperire al meglio alla mancanza di uno come Bremer.