Volo sola andata da Madrid a Milano: è il sostituto di Dimarco

Dimarco avrà presto il suo sostituto: l’Inter è pronta a fiondarsi sul mercato, in arrivo il calciatore cresciuto nel Real Madrid

Una corazzata che sembrava inaffondabile ma che in realtà inizia ad incamerare acqua. Non ci riferiamo a nessuna tragedia dei mari ma può essere sintetizzata così la situazione in casa Inter dopo il pari beffa contro la Juventus. Mai i nerazzurri nella scorsa stagione avevano incassato quattro reti, giammai in questa prima parte di annata calcistica.

Ed il 4-4 maturato contro la Juventus, con l’Inter in una posizione di doppio vantaggio a 20′ dalla fine, non può non autorizzare a qualche riflessione, a porsi domande sulla tenuta della difesa e sui problemi della squadra. Un Lautaro fin qui con le polveri bagnate è sicuramente un “minus” rispetto all’anno scorso, sebbene Thuram in uno stato di grazia clamoroso sta tirando avanti la squadra.

Anche la difesa, fino all’anno scorso impermeabile, ora sembra faccia più fatica, con Sommer meno reattivo e l’intero reparto meno ermetico. Insomma, diversi problemi che Inzaghi dovrà affrontare e correggere alla Pinetina se davvero vorrà riconfermarsi Campione d’Italia e provare ad andare il più avanti possibile in Champions.

Un nuovo terzino per l’Inter: arriva dal Real Madrid

Intanto in casa Inter si studia anche la situazione per quanto riguarda il mercato. Dopo la campagna acquisti della scorsa estate decisamente low cost, con Zielinski e Taremi ingaggiati a parametro zero, i nerazzurri stanno guardando ad ogni possibile opzione per rinforzare anche la difesa e le fasce.

Su quella sinistra Dimarco è pressocché imprescindibile, ma anche l’ex Verona ha bisogno di tirare il fiato. E con Carlos Augusto attualmente infortunato e peraltro utilizzabile anche nel ruolo di braccetto, l’Inter è pronta a tornare sul mercato per regalare a Simone Inzaghi un’altra pedina.

Un acquisto che sarebbe anche strategico in vista di un possibile sacrificio proprio di Dimarco nella prossima estate sull’altere del bilancio. Marotta e gli uomini mercato hanno peraltro già individuato il profilo ideale. Si tratta di Miguel Gutierrez, duttile cursore di fascia mancina in forza al Girona.

Classe 2001, può agire sia terzino in una difesa a quattro che in posizione più avanzata a tutta fascia sulla corsia mancina. Cresciuto calcisticamente nel Real Madrid, le merengues la scorsa estate non hanno esercitato la clausola rescissoria di otto milioni e così è rimasto in Catalogna, lì dove è un perno fondamentale.

Fin qui ha all’attivo già 10 gare di Liga con un assist e tre presenze in Champions League con una rete e per il Girona è praticamente incedibile. La prossima estate, però, potrebbe partire solo in caso di un’offerta impossibile da rifiutare che garantirebbe al club catalano una ricca plusvalenza. Marotta riflette ma intanto la concorrenza inizia ad aumentare.