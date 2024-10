Gelo totale tra i tifosi dell’Inter, la clausola spaventa i nerazzurri

Presente una clausola che spaventa i tifosi nerazzurri: l’Inter prepara a svecchiare la rosa?

L‘Inter è reduce da uno scontro molto dispendioso dal punto di vista agonistico e che ha messo in risalto i problemi di quest’inizio di stagione: la fase difensiva non all’altezza delle aspettative di società e tifosi.

Simone Inzaghi si prende le sue responsabilità per il rocambolesco pari contro la Juventus, conscio del fatto che d’ora in avanti la squadra dovrà migliorare sul piano difensivo se non vuole vedere le rivali andare a rete facilmente. Difatti, le due reti di Yldiz – ma in realtà anche le precedenti di Vlahovic e Weah – hanno dimostrato che molti giocatori della seconda stella non sono più intoccabili come un tempo.

Tra questi, si possono menzionare i vari Darmian e Mkhitaryan, autori di una prova molto al di sotto delle aspettative. Proprio questi due calciatori, al termine della stagione in corso, potrebbero dire addio assieme al loro compagno Acerbi. Ecco il motivo.

Inter, clausola rescissoria nei contratti di tre big

Una clausola rescissoria potrebbe essere attivata in caso di rottura tra le parti. Questa la condizione presente nei contratti di Darmian, Acerbi e Mkhitaryan, tre eroi del ventesimo scudetto ad oggi non più considerati imprescindibili nei piani del presidente Beppe Marotta e del gruppo Oaktree.

L’approvazione del recente bilancio nerazzurro ha permesso di capire meglio la situazione contrattuale di diversi interpreti della squadra campione d’Italia. Non è stato raggiunto il tanto agognato pareggio di bilancio, ma rispetto al precedente esercizio la società di Viale della Liberazione ha migliorato di molto le proprie perdite, passando da 85 milioni a 36. Un grande salto in avanti considerando tutte le difficoltà economiche vissute nel periodo successivo all’addio di Steven Zhang.

E l’approvazione del bilancio ha permesso agli addetti ai lavori di capire meglio la situazione di diversi calciatori acquistati nelle scorse sessioni di mercato. Risaltano le cifre dell’acquisto dei vari Zielinski (preso a zero dal Napoli), Sommer, Pavard, Frattesi, Bisseck e Carlos Augusto.

Poi ulteriori dettagli sono stai rilasciati per quanto riguarda i contatti di Darmian, Acerbi e Mkhitaryan: tutti e tre – come riporta Calciomercato.com – hanno rinnovato il loro sodalizi fino al 2026, ma all’interno dei contratti è presente anche una clausola rescissoria con penale di 500mila euro in caso di addio. E, vista la loro carta d’identità non più giovanissima, non è possibile escludere una separazione al termine della stagione.