Guler al posto di Yildiz: doppio sì

Kenan Yildiz può lasciare la Juventus: è assalto dalla Premier League per lui ed il coinvolgimento di Arda Guler

La doppietta contro l’Inter l’ha forse consacrato definitivamente. Non lo scopriamo certo oggi il talento di Kenan Yildiz ma la capacità di ribaltare la gara prendendo da solo a pallate l’Inter ha certamente avuto una risonanza mondiale. Per la difesa nerazzurra è stato una sorta di enigma irrisolto il giovane attaccante turco e chissà se Thiago Motta si starà ancora mangiando le mani per non averlo schierato dal 1′ oppure benedicendo il momento in cui l’ha spedito in campo.

Di certo c’è che la Juve punta ad occhi chiusi su di lui: l’ha dimostrato affidandogli la numero 10 ad appena 19 anni, non proprio un numero qualsiasi per la divisa bianconera ed il classe 2005 sta mettendo in mostra il suo repertorio spiegando così anche la decisione della Juve di puntare su di lui e non su Soulé, ceduto alla Roma.

Nulla di nuovo per Vincenzo Montella che da CT della Turchia punta costantemente ad occhi chiusi sul talento ex giovanili del Bayern Monaco. Tre gol e due assist in 12 gare tra campionato e Champions League, la Juve deve ora guardarsi dagli assalt delle big europee.

Juve, Arda Guler nel mirino: l’intreccio con Yildiz

Se al momento è considerato incedibile, offerte folli potrebbero presto far cambiare idee alla Continassa. Stando a quanto afferma il portale CaughtOffside, infatti, già due club hanno posato i loro occhi sul talentino turco. Si tratta dell’Arsenal e del Liverpool. I Gunners lo vedono come alternativa perfetta e di livello a Saka mentre per i Reds sarebbe il rimpiazzo perfetto di Mohamed Salah, considerato come il futuro dell’egiziano sia tutto da scrivere.

Yildiz ha un contratto fino al 2029 ma se dovesse arrivare l’offerta di un top club della Premier sarebbe davvero difficile non prenderla in considerazione. Arsenal e Liverpool, però, non hanno solo lo juventino nel mirino: si segue con grande interesse anche Arda Guler, un potenziale obiettivo alla Continassa in vista della scorsa stagione.

Al di là dell’attacco hacker di cui è stato vittima il club bianconero con tanto di annuncio del suo ingaggio, alla Juve piace eccome il centrocampista del Real Madrid ed è monitorata con attenzione la sua evoluzione, anche in termini di minutaggio concesso da Ancelotti. Non è escluso che Guler possa arrivare a Torino proprio come sostituto di Yildiz nel corso della prossima estate.