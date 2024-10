Ha chiesto la cessione: vice Vlahovic dalla Champions

Arriva un’importante novità per la Juventus di Thiago Motta, con un attaccante che è pronto a diventare il vice Vlahovic già a gennaio

I bianconeri stanno incontrando qualche difficoltà nella lunghezza della rosa in attacco. Tra infortuni e lungo degenti (Milik), praticamente Vlahovic è costretto a fare gli straordinari e a giocare tutti i match. Il mercato dovrà portare una soluzione.

Di certo al di là delle critiche l’inizio di stagione di Vlahovic non può essere considerato negativo. Il centravanti serbo ha collezionato fino a questo momento 8 gol stagionali, di cui 6 in Serie A e 2 in Champions League. Un bottino di tutto rispetto a cui si unisce anche un buon gioco associativo con il resto dei compagni. Sta crescendo l’ex talento della Fiorentina e si sta caricando da solo il peso dell’attacco bianconero, vista l’indisponibilità del suo alter ego, ovvero Milik. Per ora il serbo è l’unico “9” a disposizione di Motta, che ha già chiesto alla società di poter intervenire nel mercato di gennaio.

Con i tantissimi impegni in programma, c’è bisogno di allungare la panchina in avanti, per dare la possibilità anche a Vlahovic di rifiatare. Nel corso dell’ultima campagna trasferimenti estiva diversi nomi sono stati accostati alla Vecchia Signora, ma la mancata cessione di Milik ha bloccato ogni discorso. Adesso sembra che qualcosa si stia sbloccando, soprattutto perché si sta venendo a creare un’occasione importante in Francia.

La Juve pesca in Francia il vice Vlahovic: pronto Kolo Muani, in uscita dal Psg

Il Psg è pieno di giocatori in esubero, che non vengono impiegati da Luis Enrique e potrebbero partire a breve. A centrocampo c’è una grande abbondanza, ma anche in attacco si può pescare bene. Uno dei più importanti è senza dubbio Kolo Muani, attaccante della nazionale francese e dei parigini, che sta trovando pochissimo spazio con l’ex tecnico del Barcellona.

Il motivo è pressoché tattico, visto che per Luis Enrique è meglio giocare con il “falso nueve” e per questo ha schierato in quel ruolo Marco Asensio, Kang-in Lee o Ousmane Dembélé. Kolo Muani ha avuto pochi minuti a disposizione per mettersi in mostra e avrebbe chiesto la cessione. Come riporta la stampa francese, sul giocatore transalpino c’è anche la Juventus, che lo vorrebbe a gennaio. Per l’Equipe Giuntoli è in vantaggio rispetto alla concorrenza (occhio anche al Borussia Dortmund), ma deve sborsare una cifra vicina ai 40 milioni per strapparlo al Psg. Vedremo se presto arriverà la fumata bianca.