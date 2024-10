Il sogno di Giuntoli per gennaio e il semaforo verde: arriva solo lui

Gennaio si avvicina e la Juventus spera di cogliere un’importante opportunità: Giuntoli è tornato al lavoro.

Ritorno alla vittoria per la Juventus che in questo ottobre giunto ormai alla conclusione ha avuto più di qualche difficoltà in termini di risultati utili e nel gioco espresso. Il trionfo casalingo contro il Parma ha riportato una certa serenità in casa bianconera.

Pensare agli obiettivi del futuro è più facile se lo si fa con il sorriso. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lo sa bene, quando il momento è sereno si lavora meglio e visto che novembre è ormai alle porte, e che in un batter d’occhio sarà di nuovo gennaio, in società si è tornati a pensare ai futuri acquisti. Il club ha speso molto in estate ma è ormai noto a tutti che manca ancora qualcosa.

Nuovi investimenti in arrivo, dunque, per quanto riguarda la Juve di Giuntoli che, non sazia, in inverno tornerà prepotentemente alla carica per consegnare nelle mani del proprio mister qualche elemento in più. Il nome per il futuro è stato svelato, si attende solo il via libera per chiudere il colpo.

Calciomercato Juventus, lo riportano in Serie A: trasferimento a gennaio

Ottenere il semaforo verde non sarà sicuramente un’impresa facile ma è certo che la Juventus un tentativo lo farà. Occhi puntati in casa del Paris Saint Germain per i bianconeri che sarebbero entusiasti di riportare in Serie A l’ex Inter Milan Skriniar. Esperto centrale di 30 anni che per la dirigenza sarebbe il sostituto perfetto per sopperire alla mancanza dell’infortunato Bremer.

La trattativa non è facile perché il PSG non sembra volersi liberare troppo facilmente del proprio difensore. Ne è certo il giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, secondo il quale ad oggi ci sarebbe una certa distanza tra i due club. Tuttavia, attualmente Skriniar è una riserva per i parigini mentre alla Juve tornerebbe ad essere titolare. Chissà che non potrà essere proprio questa prospettiva a cambiare le carte in tavola.

Anche un prestito, con opzione sul riscatto, andrebbe bene alla Vecchia Signora che a gennaio si muoverà sicuramente per un difensore in più. E forse, lo ha detto lo stesso giornalista sempre ai microfoni di Calciomercato.it ai quali è intervenuto, lo farà anche per un attaccante aggiuntivo. In attacco, però, prima bisognerà capire il futuro di Arkadiusz Milik.