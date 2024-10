La Serie A perde un big: arriva Chiesa

Il campionato di Serie A è pronto a perdere un vero big, il suo posto verrà preso da Federico Chiesa: le ultime

Pochi giorni prima della fine del calciomercato estivo Federico Chiesa ha preso l’importante decisione di lasciare la Juventus e, soprattutto, il campionato di Serie A. Fuori da ogni tipo di progetto tecnico di Thiago Motta (con tanto di conferma da parte del mister bianconero), il figlio d’arte non ha perso altro tempo ed ha immediatamente accettato l’offerta proveniente dalla Premier League.

Peccato, però, che l’avventura tra le fila del Liverpool non stia andando affatto nel migliore dei modi. Il classe ’97 non è una prima scelta del tecnico Arne Slot che lo ha utilizzato davvero con il contagocce fino a questo momento della stagione. I dati parlano chiaro: tre presenze, in tutte le competizioni in cui partecipano i ‘Reds’, ed un assist. Stop. Tanto è vero che, negli ultimi giorni, si era ipotizzato addirittura un clamoroso ritorno in Italia nella sessione invernale di gennaio.

Possibilità che potrebbe andare seriamente in porto. Per un semplice motivo: un altro giocatore importante è pronto a fare le valigie ed a lasciare il nostro Paese. Al suo posto potrebbe arrivare proprio il nativo di Genova, voglioso di rimettersi in gioco e dimostrare a tutti di essere ancora all’altezza della situazione. Oltre a mandare un chiaro messaggio al ct Spalletti che, nelle ultime partite di Nations League, non lo ha tenuto in considerazione tenendolo fuori dalla lista dei convocati.

Chiesa ritorna in Serie A, prende il posto del big che lascia il club

Per un Federico Chiesa che entra c’è un Rafael Leao che potrebbe uscire. Il Milan, infatti, ha messo nel mirino il campione d’Europa con gli Azzurri nel 2021 solamente nel caso in cui il fuoriclasse portoghese dovesse partire. Non è affatto un mistero che il rapporto con il tecnico e connazionale Paulo Fonseca non sia affatto dei migliori. Contro il Napoli non è partito dal primo minuto per scelta tecnica. Entrato nella ripresa quando i giochi erano oramai fatto per i ragazzi di Conte.

Le richieste per il 25enne potrebbero arrivare anche a gennaio. Difficile, però, che un top club possa spendere una cifra importante per il valore del calciatore (sui 75 milioni di euro) nel mese di gennaio. Da non escludere, a questo punto, che possa partire in estate del prossimo anno. La Premier League e la Liga guardano con interesse la vicenda del portoghese. Intanto Federico Chiesa aspetta e spera ulteriori aggiornamenti sul possibile ritorno in Serie A.