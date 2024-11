120 milioni e tre offerte: Ibra e il Milan costretti a vendere

Offerte da 120 milioni di euro sul piatto, il Milan assediato: per Ibrahimovic e il club arriva il momento dell’addio

Momento davvero molto difficile per il Milan, che non riesce a trovare la giusta continuità sul campo e ha già incassato diversi passi falsi pesanti tra campionato e coppa. In Serie A, è arrivata la terza sconfitta in nove gare nel match contro il Napoli, una sfida che l’ambiente sognava come spartiacque della stagione, ma le cose sono andate molto diversamente.

Il Napoli di Conte ha dato l’ennesima grande dimostrazione di solidità, a San Siro, non concedendo spazio al Diavolo e colpendolo in maniera chirurgica quando se ne è presentata l’occasione. Un duro colpo alle ambizioni della squadra di Fonseca, che sembra già tagliata fuori dalla corsa scudetto. E le riflessioni sulle scelte compiute in estate, che già erano in corso, si accentuano.

Affidarsi al tecnico portoghese era una scelta rischiosa e tale si sta confermando, così come gli acquisti effettuati sul mercato, fin qui, non hanno dato i frutti sperati, tutt’altro. A essere nel mirino, dunque, non c’è soltanto l’allenatore ma tutto l’operato della società. Le polemiche si rincorrono su Ibrahimovic e sugli altri membri dello staff tecnico e di mercato. E adesso può arrivare il momento di scelte dolorose in uscita.

Milan, tre top club su Leao: cessione inevitabile

Impossibile non pensare, per primo, a Rafael Leao, che sta vivendo un avvio di stagione davvero sotto tono ed è addirittura finito indietro nelle gerarchie di Fonseca. Un caso, quello del portoghese, destinato ad avere ripercussioni importanti sul mercato.

Il Milan del futuro può davvero essere senza Leao. A queste condizioni, la rinuncia al portoghese può rendersi necessaria. Gli estimatori dell’attaccante comunque non mancano e in particolare, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, nelle prossime sessioni di mercato potrebbero farsi avanti il Psg, l’Arsenal e il Manchester United.

Difficile pensare che il Milan possa privarsi del suo fuoriclasse già a stagione in corso, ma per quanto concerne discorsi riguardanti il mese di giugno la questione cambia. Se l’andazzo si confermerà questo, nel momento in cui il Milan dovesse ricevere una proposta intorno ai 120 milioni di euro acconsentirebbe immediatamente alla partenza. Un epilogo che fino a non molto tempo fa nessuno avrebbe previsto, ma che adesso si fa sempre più probabile.