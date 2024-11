Clausola pagata e buonuscita: Ten Hag in Serie A

Erik Ten Hag in Serie A: la decisione del club che punta sul manager olandese appena esonerato dallo United

Appena 11 punti in nove gare disputate in Premier League, tre nei tre match giocati in Europa League. Questo il bottino di Erik Ten Hag con il Manchester United, un ruolino di marcia davvero disastroso che ha portato inevitabilmente all’esonero dell’allenatore da parte dei dirigenti dei Red Devils. Quasi un atto dovuto considerato come il manager olandese non sia riuscito a trovare la quadra nonostante i tanti milioni spesi in estate.

La dirigenza, anche in questa stagione, aveva deciso di puntare su Ten Hag accontentandolo anche in sede di calciomercato. Ciò nonostante nella scorsa stagione l’olandese sia stato vicino all’esonero ed abbia chiuso il torneo di Premier League con una misera qualificazione all’Europa League essendo ben altri gli obiettivi dei Diavoli Rossi.

Da De Ligt a Zirkzee, diversi i colpi per un totale di 214,5 milioni di euro investiti. Il risultato? Già 12 punti di distacco dai cugini del Manchester City primi in classifica. Ora lo United volta pagina ed è pronto a fare all-in su Amorin, tecnico dello Sporting Lisbona. Il club inglese sarebbe disposto anche a versare ai lusitani l’importo della clausola rescissoria per portarlo subito a Manchester.

Erik Ten Hag arriva in Serie A: il club punta su di lui

Ten Hag, però, potrebbe restare non troppo a lugo senza panchina. Anzi, addirittura la sua carriera potrebbe seguire in Serie A. Eh sì, avete letto proprio bene. Già, ma dove? Le situazioni caldissime sono diverse nel nostro campionato ma, considerato l’appeal dell’allenatore (anche se visti i risultati…) ci limitiamo ad isolare le big.

In primis c’è naturalmente il Milan. Fonseca è il più precario tr i precari degli allenatori. Fin dal suo arrivo è stato accolto con scetticismo dai tifosi ed anche la dirigenza, con il passar delle settimane, l’ha messo in dubbio. Il Derby vinto con annesso filotto sembrava aver rinsaldato la sua panchna ma gli ultimi risultati lo pongono nuovamente in bilico.

E la sconfitta incassata contro il Napoli nel turno infrasettimanale che ha spedito i rossoneri ad 11 punti dalla capolista guidata da Antonio Conte non è certo il miglior biglietto da visita, anzi. Fonseca rischia seriamente l’esonero e dovrà invertire la rotta quanto prima magari con un filotto rilanciando definitivamente il Milan e mosrando anche che la scelta di Ibrahimovic, in fin dei conti, era corretta.

Ten Hag, in caso di esonero del lusitano, però, dovrebbe battare una folta concorrenza: da Max Allegri, invocato da più latitudini, a Maurizio Sarri fino a Roberto Mancini, fresco di addio da CT dell’Arabia Saudita fino a Edin Terzic.