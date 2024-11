Dal Milan alla Roma: ritorno choc in Italia

Notizia intrigante e sorprendente che riguarda il mercato di due big italiane come Milan e Roma, interessate a questo ritorno eccellente.

In questo avvio di stagione altalenante quasi per tutte le big di Serie A, vi sono due squadre che più di tutte stanno deludendo le aspettative, vista la classifica attuale ed un ruolino di marcia a dir poco sotto tono. Parliamo di Milan e Roma, le quali nonostante ottime premesse ed un mercato estivo dispendioso, non riescono ad ingranare la marcia giusta.

I rossoneri con Paulo Fonseca al timone sono partiti al rallentatore, provando a risollevarsi dopo la vittoria nel derby contro l’Inter. Ma i risultati continuano ad essere troppo ondivaghi e le prestazioni spesso insufficienti. Ancor peggio va ai giallorossi, che hanno esonerato Daniele De Rossi dopo 4 turni per affidarsi a Ivan Juric. Ma la situazione non è cambiata, anzi, se possibile è peggiorata viste le tante sconfitte ed i troppi gol subiti.

Secondo i tifosi e gli appassionati delle due squadre, uno dei problemi comuni di Milan e Roma è la gestione societaria e la competenza dei dirigenti. In particolare in ottica calciomercato, visto che nonostante i tanti soldi spesi dalle rispettive proprietà, le squadre non riescono a stare al passo delle rivali. Ecco perché l’ultima indiscrezione parla dell’interesse di questi due club per un personaggio che porterebbe idee e conoscenze nuove all’interno dell’organigramma.

Il DS torna in Serie A: sicuro l’addio al top club nel 2025

Il profilo di cui si vocifera è quello di Andrea Berta. I più attenti al calcio italiano ed internazionali sapranno sicuramente che si tratta di uno dei direttori sportivi più apprezzati in Europa, tanto da vincere nel 2019 il premio come “Miglior D.S. dell’anno” ai Globe Soccer Awards.

Berta, bresciano classe ’72, è attualmente il direttore dell’Atletico Madrid, club con cui lavora ormai da circa undici anni. Un punto fermo della società spagnola, che sotto la sua gestione nell’area tecnico-sportiva ha vinto praticamente tutto e raggiunto due finali di Champions League. Ma il futuro di Berta sembra ormai lontano dal Wanda Metropolitano.

Secondo Todofichajes.com, Berta è pronto a lasciare l’Atletico nel 2025. Il suo accordo con il club è vicino alla scadenza e il rapporto con il tecnico intoccabile Diego Simeone sembra peggiorato ed ai minimi storici. Dunque si parla di un possibile ritorno in Serie A per il DS, stimatissimo in particolare da Milan e Roma.

Il club milanista potrebbe andare incontro a vari cambiamenti societari, visto il lavoro non proprio apprezzato di Furlani e Moncada in questo ambito. Quello giallorosso invece sta valutando le reali competenza dell’attuale direttore Ghisolfi, considerato troppo acerbo per gestire una piazza così calda. Berta è una soluzione reale e molto ambiziosa per entrambi.