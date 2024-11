Dalla nazionale alla Roma, ribaltone immediato in panchina

Ribaltone immediato sulla panchina della Roma che ha pensato al ct della Nazionale per provare a ripartire: i tifosi restano senza parole

La Roma sta vivendo una stagione difficile e complessa, forse la più complicata degli ultimi ed oltre ai risultati di campo per nulla entusiasmanti, anche ai piani alti sembra vigere grande caos.

Lo stesso caos che qualche settimana fa ha portato all’esonero di Daniele De Rossi e all’arrivo di Ivan Juric sulla panchina giallorossa, cosa che ha fatto letteralmente infuriare il popolo giallorosso. L’insediamento del tecnico croato è stato subito criticato in maniera forte da parte dei tifosi della Roma che non lo ritengono all’altezza di un compito simile, mentre si sono scatenate forti proteste contro la dirigenza e la presidenza dei Friedkin.

I proprietari americani della Roma, tramite un comunicato ufficiale, spiegarono come la scelta di esonerare De Rossi sia stata presa per poter ribaltare le sorti della stagione, ma al momento la scelta non sta pagando. Anzi, le cose stanno addirittura peggiorando da quando è arrivato Juric e i tifosi giallorossi ancora non hanno digerito l’umiliante 5-1 subito contro la Fiorentina. Una sconfitta pesantissima che ha messo in dubbio lo stesso Juric per qualche ora prima che la società decidesse di confermarlo.

Tuttavia, come rivelato in esclusiva da Sportmediaset, Juric non è mai stato la prima scelta della Roma nonostante la tanta fiducia riposta in lui dalla proprietà, tanto che prima contattarlo i giallorossi avevano sondato un allenatore che gode di fama internazionale e che poi è virato verso altri lidi, ovvero Thomas Tuchel.

Roma, retroscena clamoroso: sondato Tuchel prima di Juric

Lo scorso 16 ottobre, l’Inghilterra ha annunciato che Thomas Tuchel sarà il nuovo commissario tecnico dal 1° gennaio 2025. Il tecnico tedesco ha preso il preso di Gareth Southgate, reduce da pessimi risultati e soprattutto dalla sconfitta contro la Grecia che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per l’FA. Tuttavia, il futuro di Tuchel sarebbe anche potuto essere in Italia in quanto, stando a quanto rivelato da Sportmediaset, la Roma si era fiondata su di lui per sostituire l’esonerato Daniele De Rossi.

Alcuni membri della dirigenza del club giallorosso avevano pensato al tecnico tedesco per guidare la squadra, considerata la sua grande esperienza a livello internazionale, ma è stato decisivo il parere dei Friedkin che, invece, hanno voluto con forza affidarsi ad Ivan Juric che ha subito dato disponibilità immediata diversamente da Tuchel.

L’ex allenatore di Chelsea e Bayern Monaco, infatti, non aveva aperto in maniera totale al club giallorosso e la proprietà americana ha deciso di non perdere troppo tempo dietro a Tuchel che poi, un mese dopo, è divenuto ct dell’Inghilterra. Un retroscena clamoroso e che fa masticare amaro i tifosi della Roma che di certo avrebbero gradito un profilo come quello di Tuchel rispetto a Juric che proprio non riesce ad entrare nel cuore della piazza.