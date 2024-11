Torna subito alla Juve: c’è il via libera ufficiale

La Juventus sta pensando di riprendere gratis un vecchio pupillo, che può fare la differenza nella sostituzione di Gleison Bremer

I bianconeri stanno scoprendo delle lacune difensive che ad inizio stagione non avevano e nelle ultime due gare hanno incassato ben 6 reti. A gennaio Giuntoli deve correre ai ripari per trovare una soluzione credibile per Motta.

La Juventus ha inevitabilmente un problema difensivo. Impossibile da dire fino all’infortunio di Bremer, quando i bianconeri non subivano praticamente nemmeno tiri in porta. La miglior retroguardia della Serie A nelle prime giornate si è andata via via sgretolando, perdendo sia il primato di gol subiti che in classifica, entrambi appannaggio del Napoli. Nelle ultime due uscite con Inter e Parma i ragazzi di Motta hanno incassato 6 delle 7 reti complessive, mostrando alcuni errori inimmaginabili.

Per questo Giuntoli sa benissimo di dover intervenire a gennaio, per consegnare a Thiago Motta un sostituto all’altezza del centrale brasiliano, che mancherà per tutta la stagione. La rottura del crociato di Bremer è stata una tegola pesante da digerire e i risultati sono lì a dimostrarlo. Nel taccuino del ds juventino ci sono già diversi nomi e uno in particolar modo sembra essere tra i favoriti per un ritorno a Torino.

La Juve pensa al ritorno di Dragusin: può tornare in prestito dal Tottenham

Dragusin non ha mostrato al Tottenham tutte le sue qualità e al momento è una delle riserve della squadra di Postecoglou. Secondo Mick Brown, ex osservatore degli Spurs, il tecnico australiano di origini greche vorrebbe un altro centrale a gennaio. Parlando a Football Insider, Brown ha dichiarato: “Hanno una coppia consolidata con Romero e Van de Ven, ma alle loro spalle mancano giocatori di vera qualità e di profondità. Da quello che ho sentito, vogliono trovare qualcuno che possa sostituirli nelle varie gare stagionali”.

Pare quindi che per far posto ad un nuovo arrivo, il Tottenham possa dar via proprio Dragusin, preso all’inizio del 2024 dal Genoa. La Juventus lo riaccoglierebbe di corsa in prestito, con l’idea di metterlo titolare al fianco di Danilo o Gatti. Senza esborso economico per il cartellino l’operazione può andare a buon fine e per il centrale romeno sarebbe un ritorno alle origini, visto che ha mosso i primi passi proprio nella NextGen bianconera. Vedremo se arriverà la fumata bianca con il nuovo anno.