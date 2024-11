Accordo con la Roma: Dybala va via a gennaio

La Roma è tornata a concentrarsi sulla sessione invernale del mercato. Dybala verso l’addio: un club si è fatto avanti in maniera concreta.

Può respirare Ivan Juric, grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Torino. Il tecnico, finito nel mirino della tifoseria in seguito al pesante ko rimediato per mano della Fiorentina lo scorso 27 ottobre, è tornato a sorridere grazie al lampo firmato dal Paulo Dybala. Tre punti fondamentali, che consentono ai giallorossi di risalire in classifica e portarsi a -6 dal quarto posto occupato dalla Lazio e dalla Fiorentina. Il calendario domenica prevede la trasferta sul campo di un’altra ex squadra dell’allenatore croato: parliamo del Verona, reduce da tre sconfitte di fila.

Un match ricco di ostacoli, che non si preannuncia affatto facile. Continuano ad essere tante, infatti, le criticità che caratterizzano la manovra giallorossa, apparsa per larghi tratti lenta e prevedibile giovedì. Juric, dopo aver evitato l’esonero, si presenterà allo stadio “Bentegodi” con l’obiettivo di piazzare il bis e consolidare così la sua posizione. Nell’elenco dei convocati dovrebbe tornare Artem Dovbyk (fermato dalla febbre) mentre la formazione titolare conterrà di certo il nome di Dybala, tra i pochi a salvarsi in questo tribolato avvio di stagione dei capitolini.

Nonostante le buone prestazioni finora offerte, però, la trattativa relativa al rinnovo del suo contratto in queste settimane è rimasta ferma. L’ex Juventus, come noto, è legato alla Roma fino al 30 giugno 2025 e la società, salvo sorprese, non appare orientata a sedersi intorno ad un tavolo per discutere del prolungamento. La dirigenza già in estate aveva provato a venderlo, intavolando una trattativa concreta con l’Al-Qadsiah: la fumata bianca sembrava ad un passo tuttavia il giocatore, alla fine, ha declinato la ricca proposta ricevuta, spiegando di voler restare a giocare in Europa.

Roma, Dybala al passo d’addio: un club si è fatto avanti

Il club, di conseguenza, tenterà di cederlo durante la sessione invernale del mercato in modo tale da scongiurare un addio a parametro zero. Sulle tracce del 30enne c’è il Fenerbahce, iscrittosi alla lista su input di José Mourinho. I contatti, stando a quanto riportato dal portale ‘Aksam.com’, sono già scattati al punto da consentire alle parti coinvolte di giungere ad un passo dall’intesa definitiva.

La strada, quindi, appare tracciata. Ancora qualche settimana insieme, poi per Dybala e la Roma sarà tempo di salutarsi e aprire una nuova pagina della rispettiva storia. I proventi della partenza dell’argentino permetteranno di finanziare almeno un acquisto da destinare al reparto offensivo. I nomi valutati sono quelli di Jeremie Boga del Nizza ed Armand Laurientè del Sassuolo.