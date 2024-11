Addio Milan e Napoli: vanno tutti alla Juve

La Juventus guarda in casa Milan e Napoli per il mercato di gennaio cercando di mettere a segno due colpi importanti per rinforzare l’organico a disposizione di Thiago Motta.

Il pareggio in casa contro il Parma ha lasciato l’amaro in bocca in casa bianconera con la Juventus che ha visto allontanarsi in maniera netta il Napoli capolista in classifica.

La dirigenza, che lavora a stretto contatto con Thiago Motta, è sulle tracce di due giocatori in vista di gennaio per cercare di sistemare la rosa a disposizione del proprio tecnico. Le idee portano a due big di Milan e Napoli che in questo momento stanno vivendo una fase delicata della propria stagione non riuscendo a trovare grande spazio alla corte di Fonseca e Conte. Due affari che appaiono molto difficili soprattutto per il fatto che le due squadre difficilmente vorranno andare a rinforzare una diretta concorrente a campionato in corso.

Calciomercato, la Juventus pensa a due giocatori: assalto a Milan e Napoli

Stando a quanto affermato da Paolo Paganini su X, la Juventus avrebbe messo nel mirino Tomori e Raspadori in vista del mercato di gennaio. Il giornalista Rai ha affermato che i bianconeri sarebbero pronti a fare un tentativo per strappare i due alle rivali puntando sul fatto che in questo momento stanno trovando poco spazio.

L’idea Tomori nasce per via del grave infortunio che ha colpito Bremer con il difensore ex Torino che resterà fuori per tutto il resto della stagione. Il centrale inglese in forza al Milan sta trovando poco spazio in queste ultime settimane con Fonseca che gli ha preferito la coppia formata da Thiaw e Pavlovic nonostante fosse indisponibile Matteo Gabbia.

#Tomori e #Raspadori. La #Juventus sta provando queste 2 soluzioni (non facili) in vista del mercato di gennaio per rinforzare l’organico dopo l’infortunio di #Bremer e i tempi più lunghi di recupero di #Milik — Paolo Paganini (@PaPaganini) October 31, 2024

Giacomo Raspadori è da sempre un pallino della Juventus con Cristiano Giuntoli che aveva provato a portarlo a Torino già in passato senza riuscirci. La punta della nazionale sta trovando poco spazio alla corte di Antonio Conte che al centro dell’attacco preferisce Lukaku e Simeone. L’ex Sassuolo appare destinato a cambiare maglia ma il Napoli non vorrebbe andare a rinforzare una rivale per lo scudetto.

Due obiettivi concreti ma difficili da raggiungere per la Juventus che dovrà fare i conti con le alte richieste di Milan e Napoli per i cartellini dei loro calciatori. La valutazione che il Milan fa di Tomori è di circa 35 milioni di euro, la stessa che gli azzurri hanno fatto per lasciar partire Giacomo Raspadori.