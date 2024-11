Ancora Milan e Juventus: sostituto di Leao, 50 milioni

Fari puntati sulla Juventus per il Milan che ha trovato il sostituto di Leao: costa solo 50 milioni.

Nuovo intreccio di mercato per la Serie A che questa volta ha visto Milan e Juventus tornare protagoniste. Niente campo per le due società con la maglia a righe che, per quanto riguarda lo scontro diretto, dovranno aspettare ancora qualche giorno. Novembre sarà un mese importantissimo per le due realtà del nostro campionato che il prossimo 23 del mese, subito dopo la sosta, si affronteranno a San Siro.

Vietato perdere un altro scontro diretto per il club meneghino che in questa stagione ha sì vinto il derby contro l’Inter, non succedeva da due anni, ma ha anche ricevuto una sonora batosta dal Napoli, sempre in casa, giusto qualche giorno fa.

Insomma, le acque non si sono ancora del tutto calmate per i rossoneri che a breve torneranno a mettere mano alla propria rosa. La dirigenza ha deciso: il prossimo acquisto sarà una beffa per la Juventus. Se va via Rafael Leao sarà lui il prossimo colpo da prima pagina.

Dalla Juventus al Milan: arriva al posto di Leao

E oggi la separazione tra l’esterno portoghese e il Diavolo sembra ormai prossima. Doppia panchina consecutiva per Leao che sembra aver smarrito la fiducia dei giorni migliori, il Milan si appoggia troppo sulle sue qualità e questa è una responsabilità che sembra stia pesando troppo addosso all’attaccante. Per questo sarebbe meglio se le parti arrivassero ad una definitiva conclusione. Intanto, nel caso in cui dovesse andare via, il Milan sarebbe pronto a prendere Dejan Kulusevski.

Ex gioiellino sbocciato nel settore giovanile della Primavera dell’Atalanta diventato un ottimo profilo grazie al Parma e poi passato nelle mani della Juventus. Fino alla definitiva cessione al Tottenham di qualche anno fa. Era il 2023 quando lo svedese veniva ceduto a titolo definitivo in Premier League, dopo il primo anno in prestito, ma ora può tornare nel campionato che tanto ha avuto il piacere di ammirarlo.

Avventura a Londra altalenante per Kulusevski che ha davanti a sé ancora tutta la carriera, ha compiuto 24 anni lo scorso aprile. Per il Milan rappresenta una soluzione più che concreta e secondo fonti d’oltremanica il Tottenham può farlo partire ma ci vogliono circa 50 milioni di euro. Soldi che potrebbero arrivare proprio da una cessione di illustre, magari quella di Leao visto che il Paris Saint Germain non lo ha dimenticato e in futuro tornerà alla carica.