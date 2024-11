La decisione è presa, fugato ogni dubbio: “Ritorna Allegri”

Decisione oramai presa, spazzato via ogni tipo di dubbio: sta per ritornare lo svincolato di lusso, Massimiliano Allegri

In quest’ultimo periodo si è molto sentito parlare di Massimiliano Allegri. Anche se la vicenda in questione non aveva assolutamente nulla a che fare con il mondo del calcio. Il mister livornese, per la seconda volta nella sua vita, è diventato nonno. Il suo attuale impiego, attualmente, è quello di prendersi cura del piccolo Edoardo, nato poco meno di un mese fa.

Per quanto riguarda il suo lavoro vero, quello da allenatore, c’è ancora da aspettare. A quanto pare, però, nemmeno così tanto. Negli ultimi giorni il suo nome era stato accostato, anche con una certa prepotenza, alla panchina del Manchester United che ha deciso di dare il proprio benservito ad Erik ten Hag dopo l’ultima sconfitta rimediata in campionato. Opzione, però, congelata visto che la dirigenza dei “Red Devils” ha deciso di puntare su Ruben Amorim dello Sporting Lisbona, anche se non da subito.

Per Allegri, a questo punto, si potrebbe aprire una nuova ed importante possibilità. A rivelarlo ci ha pensato direttamente Giuseppe Falci. Il noto giornalista del “Corriere della Sera” ha voluto fare il punto della situazione sull’allenatore toscano con un post sui social molto provocatorio. Questa volta, però, nei confronti di Thiago Motta.

Allegri pronto a ritornare, arriva la bordata sui social

Una Juventus che, nelle prime partite della stagione, aveva fatto della sua difesa un vero e proprio punto di forza. Un “bunker” come riportato da più di qualche addetto ai lavori. Ed invece qualcosa sembra essere cambiato. Tra Stoccarda, Inter e Parma i bianconeri hanno subito ben 7 reti, conquistando complessivamente 2 punti. Decisamente troppo pochi per una squadra che punta a vincere qualcosa di importante al termine della stagione.

Tanto è vero che più di qualche tifoso sta iniziando a storcere un po’ il naso in merito ad alcune decisioni prese dall’allenatore italo-brasiliano. Tra questi lo stesso Falci che non ha mai nascosto la sua fede bianconera. Un tweet pubblicato poco dopo il pareggio, interno, ottenuto contro il Parma.

Con la sua ironia ha pubblicato questo post: “Complimenti a Thiago Motta visto che a ottobre la Juventus è fuori dalla corsa scudetto. Difesa colabrodo, errori tecnici vistosi, reparto offensivo insufficiente (quanto servirebbe Kean). Aggiungo uno dei migliori Mckennie considerato a inizio anno un esodato. Tutto disastroso. La Juve deve vincere. O di riffa o di raffa“. In conclusione un appello alla dirigenza: “Per favore riportate Allegri alla Continassa“.