Penalizzazione choc dopo l’esonero: addio Champions

I tifosi hanno iniziato a tremare dopo la notizia della penalizzazione: tutto è successo dopo l’esonero.

Nemmeno il tempo di mettere in archivio il turno infrasettimanale di Serie A che per le italiane è di nuovo arrivato il momento di pensare al campionato. Tutto pronto per la giornata numero 11 che darà altre importanti indicazioni circa il prosieguo della stagione. Il momento è tornato a non essere roseo per il Milan e per qualche altra realtà che dovranno presto rialzare la testa.

La sconfitta casalinga contro il Napoli brucia e la classifica ora è di nuovo poco rassicurante, complice anche il match saltato contro il Bologna a causa del maltempo. Discorso diverso, almeno in parte, per la Roma che ha scongiurato momentaneamente la crisi battendo in casa il Torino proprio dell’ex Ivan Juric. Ultima chance, invece, per Alberto Gilardino del Genoa che contro il Parma si giocherà tutto.

Insomma, dopo quello di Daniele De Rossi, fin qui il primo e l’unico esonero in Serie A, in Italia potrebbero esserci altri avvicendamenti. Intanto, però, in giro per l’Europa c’è chi sta affrontando il suo momento più delicato e ha deciso di cambiare tutto. Ma attenzione, perché la scelta potrebbe costare cara alla società che è al limite della penalizzazione.

Penalizzazione in arrivo, tutta colpa dell’esonero

In Premier League hanno deciso di avviare delle indagini e ora il Manchester United rischia grosso. Scelta complicata da parte dei Red Devils che alla fine hanno deciso di sollevare dall’incarico Erik Ten Hag. L’olandese non sarà più il tecnico del club e al suo posto è stato blindato Ruben Amorim in uscita dallo Sporting Lisbona. Cambiamento che è costato allo United qualcosa come oltre 50 milioni di euro, spesa che potrebbe sottrarre loro dei preziosi punti in classifica.

Solo 11 milioni sono stati spesi per l’arrivo del portoghese, il Manchester ha deciso di pagare la clausola per averlo entro la prossima sosta di metà novembre. Se a questo si aggiunge la buona uscita per Ten Hag e per il suo staff, lo United è arrivato a spendere oltre 50 milioni. Questo è un problema perché ora la prestigiosa società rischia di superare il limite PSR stabilito dal campionato inglese.

Si tratta di un limite che obbliga i club a non avere perdite di denaro superiori ai 100 milioni di euro in un periodo continuativo di tre anni. E siccome le casse dei Red Devils non sono floride, la Premier potrebbe infliggere loro una pesante penalizzazione. In Inghilterra stanno valutando la situazione e se ci saranno gli estremi, Amorim inizierà questa sua nuova avventura subito con qualche punto in meno. Questa sottrazione potrebbe costare loro la stagione e il tanto ambito ritorno in Champions League.