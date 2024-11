Addio Chiesa: lo ricomprano subito

Federico Chiesa può lasciare il Liverpool e cambiare nuovamente maglia dopo pochi mesi dal suo arrivo in reds: c’è una squadra pronta a ricomprarlo subito!

Dopo aver lasciato la Juve appena qualche mese fa, la nuova avventura di Federico Chiesa al Liverpool non è andata fin qui come l’ex Fiorentina si attendeva. Sta trovando poco spazio con Slot che gli preferisce nuovi giocatori. Prima c’è stato da far fronte al suo ambientamento, poi a qualche infortunio di troppo, sta di fatto che è attardato nelle scelte tecniche del nuovo allenatore reds che sta provando a non far rimpiangere Klopp.

Considerando questa situazione non è escluso un nuovo e repentino addio già a partire nelle prossime sessioni di mercato. Il classe ’97, infatti, ha perso anche la Nazionale con Spalletti che per ora sta facendo altre scelte, pur affermando che un posto per il figlio d’arte lo troverà sempre. Dipenderà però da Chiesa stesso, se riuscirà a giocare e in che modo. Altrimenti è anche normale lasciare spazio a chi in questo momento vede il campo con maggiore continuità ed è in forma.

Nuovo cambio di maglia per Chiesa: addio al Liverpool imminente?

Gennaio potrebbe essere il momento della verità, per capire se Slot prima o poi vorrà affidarsi seriamente a lui. In caso contrario è possibile che l’attaccante faccia subito le valige anche perché le proposte non gli mancano. C’è soprattutto un dirigente che lo conosce molto bene ed è pronto a ricomprarlo.

Si tratta di Fabio Paratici che lo portò a Torino poco prima di andare via, si tratta di una delle ultime operazioni effettuate dall’ex dirigente bianconero. Oggi è ancora al Tottenham, dove andò dopo l’addio alla Juve. Attualmente è un consigliere degli Spurs e sarebbe pronto a suggerire alla società il suo acquisto, riproponendo quanto fatto nel 2020 in Piemonte. La squadra londinese è un’opzione per il suo futuro, ma non l’unica.

Ci sono, infatti, varie squadre che sono sulle sue tracce. Una è il Barcellona mentre le altre portano dritte ad un possibile e clamoroso ritorno in serie A. Milan e Napoli lo seguono da tempo. Già in estate si era parlato di questi due club, specialmente per la piazza partenopea dove Conte farebbe faville per portarlo in azzurro. Occhio a queste due piste. E secondo alcuni esperti di mercato non è impossibile nemmeno immaginare un repentino dietrofront della Juve, che lo riaccoglierebbe nel capoluogo piemontese. Ad oggi fantacalcio, ma un domani, nemmeno troppo lontano, chissà.

Insomma Chiesa può lasciare il Liverpool, lo segue il Tottenham di Paratici ma occhio a Barcellona o ai club di serie A. A gennaio o al massimo a giugno sapremo la verità.