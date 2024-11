Ancelotti è stato già esonerato: il sostituto parla italiano

Le strade di Carlo Ancelotti e del Real Madrid stanno per separarsi: la bomba sul sostituto arriva dalla Spagna.

Sembrava tutto già deciso qualche tempo fa ma alla fine c’è stato il colpo di scena e Carlo Ancelotti è rimasto alla guida del Real Madrid. Questa volta, però, l’addio sembra ormai inevitabile: dopo aver vinto tutto il tecnico italiano e i Blancos sono ad un passo dalla definitiva separazione.

Qualche tempo fa Ancelotti era pronto a diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile ma alcune politiche interne hanno deciso di virare su un CT del posto. Non certamente uno smacco per l’ex Milan che è così rimasto a bordo della panchina più prestigiosa a livello di club ed ha continuato ad accumulare trofei. Quando andrà via i tifosi non potranno che essergli eternamente grati.

Ora, però, tutto ciò che c’è da capire è chi sarà il sostituto di Ancelotti alla guida del Real ma secondo alcune fonti c’è un nome sul quale gli spagnoli vorrebbero puntare forte. Si tratta di un profilo ben noto all’Italia e alla Serie A. La scelta, qualora dovesse andare in porto, potrebbe cambiare il calcio come lo conosciamo.

Real Madrid, addio Ancelotti: il sostituto è clamoroso

Proprio così, perché di passaggi simili se ne sono visti pochi. Ad oggi, tuttavia, la possibilità di ingaggiare Pep Guardiola rimane un sogno. In Spagna sono sicuri, per il dopo Ancelotti il Real starebbe pensando di tentare l’attuale allenatore del Manchester City con una proposta davvero difficile da rifiutare. Tuttavia, alcuni esperti continuano ad essere scettici soprattutto a causa del grande amore che l’ex Serie A nutre ancora oggi per il Barcellona.

Guardiola è cresciuto in Spagna e a fine carriera ha deciso di trasferirsi in Italia, alla corte del Brescia e della Roma, dove ha potuto continuare a lavorare con i migliori. Aver stretto un legame con Roberto Baggio e con Francesco Totti ha lasciato un segno indelebile dentro lui e non si può negare che sia diventato in parte anche italiano. Per questo qualcuno ancora spera che possa dire no al Real per accettare un eventuale l’avventura nel Bel Paese.

Se non dovesse concludersi positivamente l’affare Guardiola, il Real ha già pronto un altro nome. Si tratta di Xabi Alonso, rivelazione della scorsa annata che a fine stagione prenderà il volo a saluterà il Bayer Leverkusen. Madrid sembra la destinazione più adatta allo spagnolo. In entrambi i casi i Blancos hanno il futuro garantito.